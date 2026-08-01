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美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

中央社／華盛頓31日電
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聯邦政府在官網公告，國務院將讓簽證保證金計畫成為常設措施。圖為國際旅客入境美國海...
聯邦政府在官網公告，國務院將讓簽證保證金計畫成為常設措施。圖為國際旅客入境美國海關。(歐新社資料照片)

聯邦政府今天在官網公告，國務院將讓簽證保證金計畫成為常設措施，可能要求來自50個國家的申請人在尋求美國簽證時繳納最高2萬美元保證金。

路透報導，這項公告發布於「聯邦公報」（Federal Register），適用於商務和觀光用的B1和B2簽證。

公告說：「領事官員可要求屬於適用對象的非移民簽證申請人提交最高2萬美元保證金，是否將此作為核發簽證的條件由領事官員裁量。」

「2025年簽證保證金試行計畫為國務院、國土安全部及財政部提供評估執行簽證保證金計畫可行性的架構，現已提供足夠數據，顯示簽證保證金計畫是促使已繳交保證金簽證持有人遵守規定的有效工具。」

根據試行計畫，領事官員可要求繳納5000美元、1萬美元或最高1.5萬美元保證金。最終規定取消了5000美元的選項，並將最高保證金提高至2萬美元。若簽證持有人能遵守簽證與保證金相關規定，所繳保證金將予以退還。

最終規定將於8月3日在「聯邦公報」公布時生效。這項計畫適用50個國家公民，包括30個非洲國家公民。

美國官方認為，這項政策用意在減少簽證逾期停留的情形。移民倡議人士則認為這將有礙合法赴美旅行。

人權運動人士認為美國總統川普政府強勢打擊移民行動違反言論自由與正當程序，並導致少數族群面臨不安全的環境與激發種族刻板印象。川普則為相關措施辯護，稱這些是加強國家安全的必要措施。

精華 FAQ

  • 這項規定主要適用於商務與觀光用的B1和B2非移民簽證，領事官員可視個案要求申請人先繳保證金，再決定是否核發簽證。

  • 依最終規定，領事官員可要求繳交最高2萬美元保證金；相較試行計畫，已取消5,000美元選項，並把最高額度由1.5萬美元提高。

  • 美方表示此舉是為了降低簽證逾期停留、強化國家安全；但移民倡議人士與人權團體批評，恐阻礙合法旅行，並加深對少數族群的不利影響。

簽證 國土安全部 國務院

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