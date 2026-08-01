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班艾佛列克聯手華裔高手 贏得「百萬富翁」猜謎 百萬獎金全捐了

記者胡玉立／綜合報導
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班艾佛列克和華裔猜謎高手聯手，贏得「誰想成百萬富翁」最高百萬獎金。(路透)
班艾佛列克和華裔猜謎高手聯手，贏得「誰想成百萬富翁」最高百萬獎金。(路透)

好萊塢名演員、導演兼編劇班艾佛列克(Ben Affleck)與來自新澤西州的華裔猜謎高手丁傑米(Jamie Ding，音譯)強強連手，在7月29日播出的「誰想成為百萬富翁」(Who Wants To Be a Millionaire)節目中，贏得最高獎金100萬元，並全數捐給慈善機構「東剛果倡議組織」(Eastern Congo Initiative)。

▲ 影片來源：YouTube＠ABC（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

班艾佛列克贏得最高獎金的那一刻，欣喜若狂地跳起來擁抱搭檔丁傑米。

國家廣播公司(NBC)報導，班艾佛列克和丁傑米在美國廣播公司(ABC)益智遊戲節目「誰想成為百萬富翁」中，一路過關斬將，最終進入決賽。29日播出的這集節目由深夜秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)主持，兩人面臨的關鍵問題是：哪些名字與美國總統赦免的火雞無關？

丁傑米在思考片刻後說：「所以我們選D，義大利麵和肉丸？」班艾佛列克點頭表示贊同說：「對。」答案揭曉前，兩人都顯得有些緊張；當提示音響起，顯示他們答對時，兩人激動地跳起來擁抱。

華裔猜謎高手丁傑米和班艾佛列克和聯手，贏得「誰想成百萬富翁」最高百萬獎金。(取自...
華裔猜謎高手丁傑米和班艾佛列克和聯手，贏得「誰想成百萬富翁」最高百萬獎金。(取自丁傑米IG頭像)

班艾佛列克和丁傑米聯手出擊，是為了做慈善。他們贏得的獎金將捐贈給東剛果倡議組織(Eastern Congo Initiative)；班艾佛列克於2010年與記者惠特妮威廉斯(Whitney Williams)共同創立這個聚焦支持剛果民主共和國東部人民的非營利組織。

班艾佛列克在節目中談到他與該組織合作15年的經歷。他說：「我相信大多數人都知道，那裡正陷入伊波拉(Ebola)疫情危機；所以這項行動主要是為緩解疫情，遏制伊波拉病毒傳播。」

丁傑米是電視益智節目「Jeopardy !」常勝軍，曾連續贏得「Jeopardy !」31場比賽，總共贏得88萬5605元獎金，名列該節目常規賽勝場榜第五位。該節目現任主持人詹寧斯(Ken Jennings)以74場連勝紀錄，保持榜首位置。

一年前，班艾佛列克的好友、男星麥特戴蒙(Matt Damon)即曾與詹寧斯聯手搭檔參加「誰想成為百萬富翁」節目；最後也為他自己的慈善機構、全球性非營利組織Water.org贏得100萬元獎金。

精華 FAQ

  • 他是與來自新澤西州的華裔猜謎高手丁傑米合作參賽，兩人一路過關斬將進入決賽，最後成功答對關鍵題目，拿下節目最高的100萬元獎金。

  • 關鍵題目在問「哪些名字與美國總統赦免的火雞無關？」丁傑米思考後選了D選項「義大利麵和肉丸」，班艾佛列克也同意，最後答案正確。

  • 獎金全數捐給東剛果倡議組織，這是班艾佛列克在2010年與記者惠特妮威廉斯共同創立的非營利組織，主要關注剛果民主共和國東部的援助。

華裔 班艾佛列克 好萊塢

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