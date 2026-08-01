林肯紀念堂倒影池案 司法部撤告前奧運划艇手 稱施工不當

司法部撤銷指控後，前奧運划艇選手赫恩(中)帶著欣慰笑容走出法院。(路透)

三度代表美國出征奧運 的划艇選手赫恩(David Hearn)，被控破壞華府 林肯紀念堂前方倒影池(Reflecting Pool)一案峰迴路轉。司法部 31日正式撤回有關指控。檢方承認水池受損實因承包商為趕工而偷工減料，施工不當，而且先前已存在嚴重漏水問題，而非蓄意破壞所致。

綜合多家媒體報導，聯邦大陪審團27日依毀損公物重罪起訴現居馬里蘭州，67歲的赫恩，但他一直否認破壞倒影池。此案原定於9月28日在哥倫比亞特區聯邦法院開審，若罪名成立最高可判刑10年。

但司法部31日突然向法庭提交長達20頁的文件，表示自起訴赫恩以來所獲得的資料顯示，倒影池底在今年6月就受損，主因是「承包商Atlantic Industrial Coatings安裝有缺陷」，而且「為了趕在250周年國慶活動前完工」，趕工壓力最終導致施工品質出現問題。

這家維州公司先前從未曾承攬過聯邦政府合約，但未經招標就取得高達1470萬元合約，負責翻新倒影池及防水工程施作。

華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)在文件中指出，「鑑於所有這些新發現的資料，難以將倒影池的損壞歸咎於蓄意破壞」，因此決定撤銷指控。

赫恩的代表律師發聲明批抨，這起案件根本不應提告，「今天案件雖獲撤銷，但不能抹去政府濫用權力，拘捕及起訴一名沒有做錯事且愛國的美國人的事實。政府的做法是先發制人，欠赫恩一個道歉。」

赫恩及其支持者也認為，這次檢控是川普政府出於政治動機，企圖轉移責任，拿其他人當代罪羔羊。

美聯社報導，重修倒影池是川普全力整修華府門面的重要工程之一，迄今已花費近1500萬元，但完工不久即滋生大量藻類、密封塗層剝落等問題，從而引發外界質疑，也成為政治爭議焦點。

美國奧林匹克委員會網站顯示，赫恩曾三度參加夏季奧運輕艇項目，最佳成績是在1996年亞特蘭大奧運取得第9名。

林肯紀念堂前方倒影池因倉促施工，缺陷百出，已排乾水重新整修。(路透)

林肯紀念堂前方倒影池因倉促施工，缺陷百出，已排乾水重新整修。(美聯社)

林肯紀念堂前方倒影池因倉促施工，缺陷百出，已排乾水重新整修。(路透)

林肯紀念堂前方倒影池因倉促施工，缺陷百出，已排乾水重新整修。(美聯社)