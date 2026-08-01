馬斯克砸錢催票期中選舉 力保共和黨國會席次

科技富豪馬斯克2024年賣力為川普總統造勢，今年他又投入大筆資金幫共和黨催票，希望幫忙共和黨保住國會兩院優勢。（路透）

新聞網站Axios報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)投入大筆資金幫共和黨 催票，希望幫忙共和黨在今年期中選舉 保住國會多數席次，一度沉寂的超級政治行動委員會(Super PAC)「美國政治行動委員會」(America PAC)再度活躍。紐約時報報導，馬斯克首席政治顧問、曾經負責2024年助選任務的楊格(Chris Young)將回鍋操盤催票。

「美國政治行動委員會」在2024年大選期間投入2億6000多萬元協助川普當選，當時馬斯克透過「美國政治行動委員會」支持川普的捐款，創下美國史上單一選戰的最大筆個人捐款。馬斯克發言人不願透露這次投入金額。

紐約時報報導，消息人士透露，馬斯克已授權「美國政治行動委員會」動用1億到1.2億元在至少八州展開動員催票，為共和黨候選人助選；最早鎖定的助選對象是阿拉斯加、愛阿華、緬因、密西根與俄亥俄的聯邦參議員席次，後來加入北卡羅來納、喬治亞以及德州席次，接下來還可能為加州、威斯康辛、華盛頓州的聯邦眾議員席次投入資金。

知情人士說，「美國政治行動委員會」策略重點包括挨家挨戶登門拜票、數位廣告、郵寄宣傳，目標是提高保守派基本盤選民投票率，包括通常在期中選舉年較少出門投票的民眾。

在2024年大選期間，「美國政治行動委員會」在大約六個搖擺州發起登門拜票活動，共計造訪大約1000萬戶人家。

川普競選團隊資深政治顧問布萊爾(James Blair)受訪時說，「美國政治行動委員會」是2024年創造歷史紀錄的「動員投票」活動(Get Out The Vote)重要合作夥伴，「他們在2026年回歸，將為全國各地共和黨員帶來助力。」

布萊爾說：「從現在到投票日，我們將再次智取對手，不顧一切達成共和黨設定任務。」

Axios分析，馬斯克資金投入將進一步擴大共和黨的金流優勢，由於川普支持度走低，尤其是經濟議題和伊朗戰爭表現，讓共和黨在期中選舉守住參眾兩院多數面臨考驗。

共和黨陣營的超級政治行動委員會及委員會比民主黨陣營委員會具備領先3億元資金的優勢，這個數字還不包括挺川政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA, Inc)的4億元資金。