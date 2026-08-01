聖保羅亞裔女市長 涉性騷市警局長

明尼蘇達州聖保羅市第一位女市長賀高麗(中)身陷性騷擾風波，而且指控她的還是該市警察局長。(美聯社)

明尼蘇達州聖保羅市警察局長亨利(Axel Henry)向警方投訴，指控該市第一位女市長賀高麗(Kaohly Her)性騷 擾，對他本人及警局其他同仁有不當行為；市府已聘請外部律師事務所展開調查。

苗族(Hmong)賀高麗上任僅七個月；亨利則從2022年起擔任聖保羅警察局局長。

亨利的委任律師馬德爾(Christopher Madel)稱，市府已注意到賀高麗市長對市府員工有非法行為；亨利意識到市長的行為不再局限於個別事件、而涉及對聖保羅警察局成員在內的下屬市府員工性騷擾 後，發出投訴信。

投訴信附有一張市長發給一市府員工的簡訊截圖，以「 Happy Weiner Wednesday」祝周三快樂，其中的「Weiner」近似網路俚語「Wienering」，意指性交，常被誤拼為「weinering」。簡訊下方有一張網路迷因圖，圖中一個襁褓嬰兒有一個成年人的頭，已被塗黑，圖說是「當你給她來了一次『熱狗式性交』後，她會用毯子將你包裹起來。」

指控信稱，女市長使用手機發送不當甚至非法的簡訊。

馬德爾在信中要求市府立即採取措施，完整查看市長每支手機的文件資料。

賀高麗29日透過書面聲明稱，已配合調查，相信真相終將水落石出；自稱非常重視以專業和尊重的態度對待每一位員工，坦承一些幽默的嘗試未能達到對自己設定的標準。

現年53歲的賀高麗在寮國出生，童年時曾在難民營生活過，3歲來到美國，在伊利諾和威斯康辛州長大。

「明星論壇報」(Star Tribune)稱，賀高麗先前就曾被指控有不當行為。

賀高麗一位前朋友去年申請限制令，聲稱她曾向該朋友發送不恰當或帶有性暗示的問題，導致這名朋友被國家腎臟基金會(National Kidney Foundation Board)除名。

拉姆西郡(Ramsey County)地方法院法官克萊斯代爾(Elizabeth Clysdale)駁回限制令申請，理由是所提交的簡訊顯示，賀高麗並未威脅該名前朋友，而且高賀麗的丈夫曾試圖協助解決問題，法官並且說，沒有證據顯示賀高麗與該女子遭國家腎臟基金會除名一事有關。