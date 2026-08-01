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聖保羅亞裔女市長 涉性騷市警局長

編譯周芳苑／綜合報導
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明尼蘇達州聖保羅市第一位女市長賀高麗(中)身陷性騷擾風波，而且指控她的還是該市警...
明尼蘇達州聖保羅市第一位女市長賀高麗(中)身陷性騷擾風波，而且指控她的還是該市警察局長。(美聯社)

明尼蘇達州聖保羅市警察局長亨利(Axel Henry)向警方投訴，指控該市第一位女市長賀高麗(Kaohly Her)性騷擾，對他本人及警局其他同仁有不當行為；市府已聘請外部律師事務所展開調查。

苗族(Hmong)賀高麗上任僅七個月；亨利則從2022年起擔任聖保羅警察局局長。

亨利的委任律師馬德爾(Christopher Madel)稱，市府已注意到賀高麗市長對市府員工有非法行為；亨利意識到市長的行為不再局限於個別事件、而涉及對聖保羅警察局成員在內的下屬市府員工性騷擾後，發出投訴信。

投訴信附有一張市長發給一市府員工的簡訊截圖，以「 Happy Weiner Wednesday」祝周三快樂，其中的「Weiner」近似網路俚語「Wienering」，意指性交，常被誤拼為「weinering」。簡訊下方有一張網路迷因圖，圖中一個襁褓嬰兒有一個成年人的頭，已被塗黑，圖說是「當你給她來了一次『熱狗式性交』後，她會用毯子將你包裹起來。」

指控信稱，女市長使用手機發送不當甚至非法的簡訊。

馬德爾在信中要求市府立即採取措施，完整查看市長每支手機的文件資料。

賀高麗29日透過書面聲明稱，已配合調查，相信真相終將水落石出；自稱非常重視以專業和尊重的態度對待每一位員工，坦承一些幽默的嘗試未能達到對自己設定的標準。

現年53歲的賀高麗在寮國出生，童年時曾在難民營生活過，3歲來到美國，在伊利諾和威斯康辛州長大。

「明星論壇報」(Star Tribune)稱，賀高麗先前就曾被指控有不當行為。

賀高麗一位前朋友去年申請限制令，聲稱她曾向該朋友發送不恰當或帶有性暗示的問題，導致這名朋友被國家腎臟基金會(National Kidney Foundation Board)除名。

拉姆西郡(Ramsey County)地方法院法官克萊斯代爾(Elizabeth Clysdale)駁回限制令申請，理由是所提交的簡訊顯示，賀高麗並未威脅該名前朋友，而且高賀麗的丈夫曾試圖協助解決問題，法官並且說，沒有證據顯示賀高麗與該女子遭國家腎臟基金會除名一事有關。

精華 FAQ

  • 她被聖保羅警察局長亨利指控對他及其他市府員工有性騷擾與不當行為，且涉及以手機發送帶有性暗示、甚至可能非法的訊息。

  • 聖保羅市府已聘請外部律師事務所進行調查，並被要求完整查看市長各支手機的文件資料，以釐清是否存在不當行為。

  • 她發表書面聲明稱自己已配合調查，並相信真相終會水落石出；她也強調重視專業與尊重，但承認部分幽默嘗試未達標準。

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