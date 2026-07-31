技能重疊 量化交易公司端百萬年薪和AI企業搶數學人才

AI蓬勃發展，正將數學人才薪酬推向百萬新高峰。（路透）

人工智慧(AI)蓬勃發展，正將數學人才薪酬推向百萬新高峰。華爾街 日報報導，訓練大型語言模型所需技能，原本就與量化金融(quantitative finance)相互重疊，隨著近年來量化交易公司紛紛轉向機器學習和AI來驅動交易，華爾街正與OpenAI 和Anthropic 等AI實驗室爭奪同一批為數不多的大學應屆畢業生和博士數學人才。頂尖公司通常將入門標準薪酬設定在35萬元至50萬元之間；開出百萬年薪搶人，也早已見怪不怪。

紐約人才招聘公司Stabile Search創辦人史戴比爾(Matt Stabile）表示，幾年前，數學人才「在職涯初期拿到七位數薪水非常罕見，如今百萬元年薪，司空見慣」；這薪酬「分水嶺」是「以OpenAI出現前後為分界，競爭從此全面白熱化」。

華爾街日報採訪了多位華裔畢業生，讓人看到為什麼「對數學宅男宅女來說，現在無疑是最好的時代」。

安德魯·賴（Andrew Lai）在麻省理工學院攻讀電腦科學博士期間，專攻機器學習，曾先後在微軟和Nvidia輝達（另稱英偉達） 及知名量化交易公司Optiver實習。他說：「我當時有很多選擇。」安德魯最後選擇在Optiver全職工作，主要是可以更快看到研究成果，還有「薪資待遇比其他地方高」。

專注於量化金融領域的獵人頭公司Karbon Agency創辦人卡薩塔(Kevin Cassata）形容，目前的招募環境與職業運動員的「競價大戰」有得比。

卡薩塔指出，為防止優秀暑期實習生進入公開市場，投資組合經理會繞過標準薪資範圍，提供天文數字薪酬，及早將人才納入麾下；他甚至見過年輕人才入門年薪高達150萬元。

2021年丹尼爾．吳(Daniel Wu）從史丹福大學電腦科學系畢業，曾面試過多家AI實驗室，最後決定加入一家量化交易公司擔任研究員；他承認，「當時，量化交易公司提供的薪資待遇最具競爭力。」

不過，丹尼爾認為，現在情況可能又有了改變。他的大多數同儕現在都選擇Anthropic或OpenAI這樣的AI公司；畢竟，可以參與打造最熱門新技術的前景，也深具吸引力。