我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

報告：若拒STEM 1/3國際生 美經濟萎縮1.3% 10年GDP少4千億

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國科技倚賴外國人才，STEM學位的國際學生比率極高。(路透)
美國科技倚賴外國人才，STEM學位的國際學生比率極高。(路透)

獨立智庫機構「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)研究員奈斯(Amy Nice)、克雷曼斯(Michael Clemens)、紐菲德(Jeremy Neufeld)日前公布報告指出，由於美國科學與科技產業人力大量仰賴外籍人才，如果把畢業於科學、技術、工程、數學(STEM)領域的國際學生勸退三分之一、要求別留在美國，美國經濟就可能萎縮0.7%至1.3%，十年之間國內生產毛額(GDP)減少2000億元到4000億元左右，相當於損失一整個猶他州南卡羅來納州的經濟規模。

研究人員探討國際學生進入美國大學就讀之後最終加入美國勞動市場的管道，尤其是STEM學科的外國學生。調查結果顯示，美國科學界與科技圈勞動力高度仰賴來自海外的人才，在STEM領域的高階職位當中，移民占約三分之一，需要博士學位的職位當中，移民則占大約一半。

最初以留學生身分入境的外國學生，在擁有大學學位的STEM領域勞工當中，大約占有五分之一，在擁有博士學位的STEM領域勞工當中占約三分之一。

克雷曼斯在研究報告中表示，畢業之後留在美國的STEM領域外國學生，因為新發明而拿到專利的速率是普通大學畢業生的四倍，在美國所有獲得專利的新發明裡約占10%，這些外國學生創立高度成長初創公司的速率則是美國本土畢業生的六倍。

研究報告指出，將保護主義套用在人力資本上，是一種經濟學上的謬誤：認為經濟就像一塊固定大小的餅，相信只要允許外國人加入，就一定會損害原本坐在餐桌前的人所能分得的份額。

其實在經濟運作底下，優秀人才不只是填補勞動市場職缺而已，還透過發明產品、創辦公司、從事研究、提升團隊生產力方式創造就業，整個過程中為其他人創造原本不會存在的工作機會。

當華府一再強調必須與中國競爭時，對外國學生採取冷漠甚至排斥的態度，尤其顯得荒謬。

政界人士堅稱，美國正處於一場攸關國家生存的科技競賽之中。他們投入數十億美元補貼半導體及其他受政策扶植的產業，並制定各種複雜的產業政策，企圖讓美國在人工智慧（AI）、量子運算以及先進製造等關鍵領域保持全球領先地位。

然而，當一位來自印度、中國或其他任何國家的優秀年輕科學家，在美國大學取得高等學位，並希望留在美國為美國經濟貢獻所長時，美國政府卻表示：也許你應該離開。

精華 FAQ

  • 報告估計，若美國勸退三分之一STEM國際生並要求其離開，經濟可能萎縮0.7%至1.3%，十年GDP將減少約2000億至4000億元，規模相當於一個州的經濟損失。

  • 因為美國STEM高階職位中，移民約占1/3，需博士學位的職位中移民更接近1/2；而外國STEM學生在美國勞動市場中占比高，也成為研發與專業人才的重要來源。

  • 研究指出，留美的外國STEM畢業生拿到專利的速度是一般大學畢業生的4倍，約占美國新專利10%，而創立高成長新創公司的速度更是本土畢業生的6倍。

南卡羅來納州 猶他州 移民

上一則

技能重疊 量化交易公司端百萬年薪和AI企業搶數學人才

下一則

南加遭撕票華男來自新疆 是大家庭做生意 鄰居曝血案細節

延伸閱讀

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元

國際生畢業留美工作 川普政府研議加收10萬美元
國際生畢業後想留下工作？川普政府計畫先收10萬元

國際生畢業後想留下工作？川普政府計畫先收10萬元
整理包╱簽證新規影響大 國際生需要注意哪些事？

整理包╱簽證新規影響大 國際生需要注意哪些事？
川普貿易戰進入「脫離美國保護將受嚴懲」階段

川普貿易戰進入「脫離美國保護將受嚴懲」階段

熱門新聞

網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
芝加哥大學數學系教授鄧煜。(芝大官網)

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

2026-07-23 14:52
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手。圖為谷歌公司（美聯社）

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

2026-07-27 11:33

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝