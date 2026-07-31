報告：若拒STEM 1/3國際生 美經濟萎縮1.3% 10年GDP少4千億

美國科技倚賴外國人才，STEM學位的國際學生比率極高。(路透)

獨立智庫機構「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)研究員奈斯(Amy Nice)、克雷曼斯(Michael Clemens)、紐菲德(Jeremy Neufeld)日前公布報告指出，由於美國科學與科技產業人力大量仰賴外籍人才，如果把畢業於科學、技術、工程、數學(STEM)領域的國際學生勸退三分之一、要求別留在美國，美國經濟就可能萎縮0.7%至1.3%，十年之間國內生產毛額(GDP)減少2000億元到4000億元左右，相當於損失一整個猶他州 或南卡羅來納州 的經濟規模。

研究人員探討國際學生進入美國大學就讀之後最終加入美國勞動市場的管道，尤其是STEM學科的外國學生。調查結果顯示，美國科學界與科技圈勞動力高度仰賴來自海外的人才，在STEM領域的高階職位當中，移民 占約三分之一，需要博士學位的職位當中，移民則占大約一半。

最初以留學生身分入境的外國學生，在擁有大學學位的STEM領域勞工當中，大約占有五分之一，在擁有博士學位的STEM領域勞工當中占約三分之一。

克雷曼斯在研究報告中表示，畢業之後留在美國的STEM領域外國學生，因為新發明而拿到專利的速率是普通大學畢業生的四倍，在美國所有獲得專利的新發明裡約占10%，這些外國學生創立高度成長初創公司的速率則是美國本土畢業生的六倍。

研究報告指出，將保護主義套用在人力資本上，是一種經濟學上的謬誤：認為經濟就像一塊固定大小的餅，相信只要允許外國人加入，就一定會損害原本坐在餐桌前的人所能分得的份額。

其實在經濟運作底下，優秀人才不只是填補勞動市場職缺而已，還透過發明產品、創辦公司、從事研究、提升團隊生產力方式創造就業，整個過程中為其他人創造原本不會存在的工作機會。

當華府一再強調必須與中國競爭時，對外國學生採取冷漠甚至排斥的態度，尤其顯得荒謬。

政界人士堅稱，美國正處於一場攸關國家生存的科技競賽之中。他們投入數十億美元補貼半導體及其他受政策扶植的產業，並制定各種複雜的產業政策，企圖讓美國在人工智慧（AI）、量子運算以及先進製造等關鍵領域保持全球領先地位。

然而，當一位來自印度、中國或其他任何國家的優秀年輕科學家，在美國大學取得高等學位，並希望留在美國為美國經濟貢獻所長時，美國政府卻表示：也許你應該離開。