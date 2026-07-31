受惠石油與天然氣 新墨州主權基金估10年達1000億元

新墨西哥州目前是全國規模第二大產油州，該州的主權財富基金預估在10年內將達到1000億元。（美聯社）

華爾街日報報導，身為全國規模第二大產油州的新墨西哥州 ，憑藉石油 與天然氣 帶來的豐厚收益建立規模750億元投資基金，如此成果連華爾街都不禁羨慕，至於這筆錢該如何運用則引發辯論。根據估計，新墨西哥州的主權財富基金在10年內將達到1000億元，可望超過阿拉斯加州而成為全國第一。

新墨西哥州是僅次於德州的全美第二大產油州，伊朗戰爭導致原油價格大漲，讓新墨西哥州迎來財富，投資基金規模來到750億元。新墨西哥州投資長克拉克(Jon Clark)辦公室在2024年收到76億元資金，2025年又增加53億元，2026年估計有54億元進帳。

這筆財富要怎麼運用則是新墨西哥州目前面臨的問題。新墨西哥州是全國最貧窮的幾州之一，不少州政府官員主張，石油帶來的財富應該趕在下一波經濟衰退來臨之前，投資在有助於振興經濟的計畫。截至目前為止，州政府官員已將主權財富基金資金花在學校以及大學學費補助，最近還推出全州適用的免費托兒計畫。

正在角逐新墨西哥州長選舉的前拜登政府內政部長哈蘭德(Deb Haaland)表示，希望能在繼續擴充主權財富基金的同時，又讓基金做出更多運用。她提出由主權基金出資的公共保險政策方案，但計畫細節尚未敲定。哈蘭德日前接受媒體訪問時說：「這是在投資我們的州民。」

新墨西哥州眾議會少數黨領袖、共和黨州眾議員阿姆斯壯(Gail Armstrong)則說，主權基金某些資金應該用來立即減稅，例如取消州政府的個人所得稅，協助州民減輕因為通膨高漲而在加油站、超市所承受的財務壓力。

阿姆斯壯說，很擔心把基金資金花在未來開銷肯定增加的計畫，例如為免費托兒計畫信託基金，錢應該用在更穩定且可以預測的計畫之上，例如投入改善全州老舊基礎交通設施的基金。