謀刺作家魯西迪未遂 犯嫌跨國恐攻罪成立 11/3量刑 面臨終身監禁

2022年刺傷伊朗裔作家魯西的馬塔，去年5月出庭受審。(美聯社)

紐約陪審團29日裁定，2022年持刀刺傷伊朗 裔作家魯西迪 (Salman Rushdie)的馬塔(Hadi Matar)被控的跨國恐怖主義等聯邦罪名全部成立。檢方指控，馬塔的行凶動機是伊朗已故最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ruhollah Khomeini)於1989年基於魯西迪前一年的作品「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)對他下達的追殺令。

美聯社報導，紐約水牛城(Buffalo)聯邦地區法院於21日開始審理本案。檢方發言人表示，陪審團僅審議兩小時，便判決馬塔所涉罪名全數成立，其中包括跨國恐怖主義罪名。

馬塔在美國出生、擁有美國與黎巴嫩國籍，他已因這宗謀殺未遂案被紐約州法院判刑25年，目前正在服刑中；聯邦量刑訂11月3日宣布，現年28歲的馬塔恐面臨終身監禁。

司法部主管國家安全事務助理部長艾森伯格(John A. Eisenberg)在裁決出爐後表示，馬塔的攻擊「不寒而慄地提醒世人，伊朗恐怖主義的觸角遍佈全球」，如今「正義已伸張」。

不過，伊朗政府始終否認涉案。

目前具有英美雙重國籍的魯西迪出庭作證時說：「我無法說出他的企圖，但我身上傷痕累累。」

馬塔未出庭，辯護律師則主張，檢方無法證明被告犯案時的心理狀態。

檢方出示的通訊紀錄顯示，馬塔2021年起與友人談論哈米尼下達的追殺令，逐漸從想揭露魯西迪，變成預謀殺人。

馬塔寫下：「我們必須盡快殺了他。」

檢方指馬塔視此為聖戰，2022年春季即已鎖定魯西迪當年8月在紐約西部非營利教育機構Chautauqua Institution的演講下手。

魯西迪因為這場攻擊導致右眼失明、左手失去功能，2024年推出回憶錄敘述這場攻擊事件，並在2025年推出小說新作「第11小時」(The Eleventh Hour)。

魯西迪於1981年以「午夜之子」(Midnight's Children)贏得布克獎(Booker Prize)，奠定他在文壇地位。

2008年，當時的英國女王伊麗莎白二世封魯西迪為爵士；2025年11月，他獲頒戴頓文學和平獎(Dayton Literary Peace Prize)。