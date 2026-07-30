外國學生畢業後申請OPT工作 川普政府考慮收10萬元
華爾街日報報導，知情人士透露，川普政府考慮對國際學生在美國大學畢業後申請透過「選擇性實習訓練」（Optional Practical Training，OPT）留美工作的資格，收取高達10萬元的費用。此舉將大幅降低外國學生赴美留學的吸引力。
如果這項措施正式實施，將顯著推進川普總統限制幾乎所有合法移民途徑的政策目標。其中，受到衝擊最大的將是美國各大學，因為許多學校仰賴招收國際學生作為穩定的收入來源；此外，矽谷科技公司及華爾街金融機構也將受到影響，因為這些企業長期大量聘用國際學生畢業生來填補技術性職缺。
OPT允許國際學生在畢業後，持學生簽證在美國工作一至三年。根據最新可得的數據，截至2024年，共有約41.9萬名外國人在OPT計畫下工作。
知情人士表示，這項最新收費方案目前仍在美國國土安全部（DHS）內部討論中，尚不清楚白宮是否會批准實施。此外，目前也尚未確定這筆費用將由誰負擔，是由國際學生自行支付，還是由有意聘用他們的雇主支付。
這項費用很可能會搭配川普政府本月稍早宣布的一項新規定實施。根據該規定，國際學生若希望透過OPT留在美國工作，必須另外申請延長學生簽證。過去，學生簽證會自動在整個就學期間保持有效，並在畢業後繼續提供最長三年的工作授權。
此外，國土安全部也正在研擬一項更全面的新法規，以重新修訂OPT計畫的相關規定，預計最快將於今年秋季公布。
知情人士指出，川普政府考慮向國際學生在美國大學畢業後，申請透過OPT留美工作的資格收費，金額最高可達10萬元，目的在進一步限制合法移民途徑。 受影響最大的將是仰賴國際學生學費的大學，以及長期聘用外國畢業生填補技術職缺的矽谷科技公司與華爾街金融機構，整體留學吸引力也可能下降。 方案仍在國土安全部內部討論，尚未確定白宮是否批准，也未決定費用由學生或雇主負擔；此外，DHS還在研擬更全面的OPT修法，最快秋季公布。
精華 FAQ
知情人士指出，川普政府考慮向國際學生在美國大學畢業後，申請透過OPT留美工作的資格收費，金額最高可達10萬元，目的在進一步限制合法移民途徑。
受影響最大的將是仰賴國際學生學費的大學，以及長期聘用外國畢業生填補技術職缺的矽谷科技公司與華爾街金融機構，整體留學吸引力也可能下降。
方案仍在國土安全部內部討論，尚未確定白宮是否批准，也未決定費用由學生或雇主負擔；此外，DHS還在研擬更全面的OPT修法，最快秋季公布。
上一則