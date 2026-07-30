外國學生畢業後申請OPT工作 川普政府考慮收10萬元

華爾街日報報導，知情人士透露，川普 政府考慮對國際學生在美國大學畢業後申請透過「選擇性實習訓練」（Optional Practical Training，OPT ）留美工作的資格，收取高達10萬元的費用。此舉將大幅降低外國學生赴美留學的吸引力。

如果這項措施正式實施，將顯著推進川普總統限制幾乎所有合法移民 途徑的政策目標。其中，受到衝擊最大的將是美國各大學，因為許多學校仰賴招收國際學生作為穩定的收入來源；此外，矽谷科技公司及華爾街金融機構也將受到影響，因為這些企業長期大量聘用國際學生畢業生來填補技術性職缺。

OPT允許國際學生在畢業後，持學生簽證在美國工作一至三年。根據最新可得的數據，截至2024年，共有約41.9萬名外國人在OPT計畫下工作。

知情人士表示，這項最新收費方案目前仍在美國國土安全部（DHS）內部討論中，尚不清楚白宮是否會批准實施。此外，目前也尚未確定這筆費用將由誰負擔，是由國際學生自行支付，還是由有意聘用他們的雇主支付。

這項費用很可能會搭配川普政府本月稍早宣布的一項新規定實施。根據該規定，國際學生若希望透過OPT留在美國工作，必須另外申請延長學生簽證。過去，學生簽證會自動在整個就學期間保持有效，並在畢業後繼續提供最長三年的工作授權。

此外，國土安全部也正在研擬一項更全面的新法規，以重新修訂OPT計畫的相關規定，預計最快將於今年秋季公布。