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求職者海量投AI履歷 雇主AI篩選…「末日循環」雙方都痛苦

記者顏伶如／綜合報導
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就業市場變得險峻之下，某些求職者花20元使用人工智慧(AI)工具大量寄出履歷表，...
就業市場變得險峻之下，某些求職者花20元使用人工智慧(AI)工具大量寄出履歷表，企業老闆則被彷彿垃圾郵件數量般的求職履歷淹沒，形成「AI末日循環」；示意圖。(路透)

財星雜誌(Fortune)報導，就業市場變得險峻之下，某些求職者花20元使用人工智慧(AI)工具大量寄出履歷表，企業老闆則被彷彿垃圾郵件數量般的求職履歷淹沒，招聘軟體平台Greenhouse執行長查特(Daniel Chait)說，這種「AI末日循環」(AI doom loop)的狀況讓某些雇主痛苦不已。

查特指出，就業市場首度出現求職者跟雇主都滿腹苦水的狀況，雙方都充滿無力感。他說，求職者遞出履歷表就好像掉入黑洞，不管寄出多少都毫無下文，於是某些求職者轉而使用AI工具，例如谷歌(Google)搜尋結果便出現廣告，聲稱可以透過AI工具自動申請在Greenhouse平台的每一個職缺。

他說，某些求職者花20元使用這項AI工具，開始對任何數量的職缺瘋狂發送履歷表。

不過，在求職管道的另一端，公司行號的招聘部門則被求職信淹沒。

目前Greenhouse平台線上約有17萬5000個職缺，平均每個徵才廣告會有254名求職者前來應徵，招聘人員接到的申請數量增加約412%。

查特說，招聘人員經常在一、兩天內收到數百甚至數千份申請，根本無力應付。

報導指出，由於太多求職申請是由AI自動生成，看起來大同小異，招聘人員分不清哪些人真的對職缺有興趣。

面臨大量的求職投遞，雇主的因應之道是求助AI幫忙排除。求職者遭到忽視之後，下一步則是寄發更多求職申請。查特說：「我們把這種現象叫做『AI末日循環』。」

人浮於事，進入AI時代，招募中心經常大排長龍。(路透)
人浮於事，進入AI時代，招募中心經常大排長龍。(路透)

他表示，所有人都在使用AI解決自己的問題，結果卻讓整個系統變得更糟糕。

谷歌工程師出身的AI初創公司Glean創辦人賈因(Arvind Jain)說，公司每天收到數千份求職申請卻還是找不到合適人才，因為最好的候選人在他還沒來得及篩選申請案件的五分之一之前就被其他雇主搶光了。他說：「學生覺得找工作很難，我們則覺得找人很難。」

雲端資安公司Netskope執行長貝里(Sanjay Beri)指出，現在找工作唯一可靠的辦法是建立人脈，因為某些最好的職缺「從來沒有公開發布過」。

精華 FAQ

  • 它指的是求職者用AI大量投履歷，雇主再用AI過濾申請，結果雙方都更難找到合適對象，系統效率反而下降，形成互相惡化的循環。

  • Greenhouse平台線上約有17萬5000個職缺，每則徵才廣告平均有254人應徵，招聘申請量增加約412%，人資常在1、2天內收到數百甚至數千份履歷。

  • 受訪執行長認為，建立人脈仍是最可靠的方法，因為不少優質職缺根本沒有公開刊登，靠熟人介紹或內部關係往往比盲目大量投遞更有效。

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