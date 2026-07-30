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明州「AI裸體禁令」8月上路 馬斯克公司SpaceXAI提告

編譯盧炯燊／綜合報導
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明州立法禁止「裸體化」科技，馬斯克旗下AI公司提訴反對，圖為曼哈頓時報廣場上月有...
明州立法禁止「裸體化」科技，馬斯克旗下AI公司提訴反對，圖為曼哈頓時報廣場上月有充氣人偶抨擊馬斯克旗下AI公司生成兒童色情圖像。(路透)

明州今年4月通過美國首部法律禁止使用AI生成未經同意的裸體圖像，但遭到科技公司的反對及法律挑戰，富商兼科技巨頭馬斯克就明州這個「裸體化」科技禁令提起訴訟。

美聯社報導，明州這個法令將於8月1日正式生效，目的是打擊「深度偽造」(Deepfake)色情內容以及保護個人隱私，其核心內容是禁止任何網站及應用程式，提供AI「脫衣裸體」(nudification)工具，將真實人物照片轉化為真人裸體或露骨性圖像。用戶每製作一組深度偽造裸體圖像，相關平台將罰款50萬元。

法令正式生效後，明州將成為第一個取締這項日益普及技術的州，也面臨州府以合憲方式監管AI使用的考驗，因此受到各方關注。

但馬斯克旗下的xAI(現稱 SpaceXAI)29日遞狀明州聯邦地方法院提出反對。長達38頁的訴狀指出，該公司並不反對禁止在未經當事人同意下，傳播AI生成真人裸體照片。但該法律沒有為那些努力阻止用戶創建此類圖片的科技公司提供「安全港」條款，甚至被拍攝者同意的圖片也在被禁止之列，損害了創作自由。

訴訟還指該法律對「私密部位」的定義過於寬泛。

明州檢察長艾里森(Keith Ellison)回應表示，他的辦公室尚未收到訴訟文件，「但我知道，使用AI生成未經他人同意的裸體圖像是令人震驚的。AI裸體剝奪了被攝者的尊嚴，並在情感、個人及職業層面造成巨大傷害」。

對於AI 「深度偽造」的監管，各州的相關法律在法庭上的判決結果不一，加州對此的限制法令去年同樣遭馬斯克提出法律挑戰，並以違反憲法第一修正案而成功阻止。

德州去年通過的法律，以及聯邦通過的「刪除法」(Take it Down Act)都是要求網站及相關應用程式的科技公司，在知道圖中人物未經同意而遭脫衣的話必須刪除，網站或應用程式所有者須對圖像中的人負起民事賠償責任。

相關法律懲罰的是使用AI工具製作這些圖像的人，而不是AI工具的開發者。但明州的法律則從源頭做起，直指開發者。

明州立法禁止「裸體化」科技，馬斯克旗下AI公司提訴反對，圖為曼哈頓時報廣場上月有...
明州立法禁止「裸體化」科技，馬斯克旗下AI公司提訴反對，圖為曼哈頓時報廣場上月有充氣人偶抨擊馬斯克旗下AI公司生成兒童色情圖像。(路透)

精華 FAQ

  • 法令重點是禁止網站與應用程式提供AI「脫衣裸體」工具，避免將真實人物照片轉成裸體或露骨性圖像，核心目標是打擊深度偽造色情與保護個人隱私。

  • 明州這項法令將於8月1日正式生效，若平台提供相關nudification工具，每製作1組深度偽造裸體圖像，相關平台就可能面臨50萬元罰款。

  • xAI主張自己不反對禁止未經同意散布裸體圖像，但認為法案缺乏讓業者阻止違規內容的安全港條款，且連被拍攝者同意的圖片也受限，還指私密部位定義過寬。

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