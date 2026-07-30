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環孢子蟲病增至1.8萬例 僅5州未被波及

編譯彭馨儀／綜合報導
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聯邦疾病防治中心報告，全美45州通報超過1萬8000例環孢子蟲病例。圖為泰勒農場...
聯邦疾病防治中心報告，全美45州通報超過1萬8000例環孢子蟲病例。圖為泰勒農場在墨西哥的生菜田。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)報告，全美45州通報超過1萬8000例環孢子蟲(Cyclospora)病例，其中確診約6700例。

美國廣播公司新聞網(ABC News)引述CDC最新數據報導，由環孢子蟲寄生蟲引起的腸道疾病疫情已經擴及全美45州，通報病例突破1.8萬例。截至目前為止，夏威夷州、緬因州、蒙大拿州、新墨西哥州和南卡羅來納州是唯一尚未受到此次疫情影響的五個州。

CDC統計顯示，自5月1日至今已有6707例確診、423例住院，另有超過1.15萬例待調查或尚未確診，目前無死亡報告。新增病例多集中於密西根州與俄亥俄州，且多數個案與先前被召回的結球萵苣(iceberg lettuce)有關。患者年齡層涵蓋1歲至98歲。

密西根州29日通報超過1萬例環孢子蟲病病例。不過，這一數字與CDC的統計有出入，因為這些病例尚未完成官方確認程序，也尚未回報聯邦機構納入正式統計。

衛生官員強調，近期數字激增主因是「報告延遲」，而非發生新一波大規模感染。CDC解釋，從感染寄生蟲到出現症狀平均需時1周，最長可達2周以上，而將病例完成調查並納入官方統計更可能耗時長達6周，因此數據反應會有時間差。另外，環孢子蟲疫情通常在夏季達到高峰，其他州的個案可能來自不同感染源。

衛生官員已將部分病例鎖定9個州百勝餐飲集團(Yum Brands)旗下連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)。塔可鐘使用的生菜絲由墨西哥泰勒農場(Taylor Farms de Mexico)供應。

泰勒農場(Taylor Farms)已於本月初自願召回所有產自墨西哥中部的結球萵苣，影響範圍擴及27州。被召回產品的經銷時間為6月29日至7月16日，賞味期限至8月3日。塔可鐘亦聲明，全美所有分店均已停用該農場供給的萵苣。不過CDC表示，目前政府仍持續調查中，不排除還有其他潛在的感染源。

除了塔可鐘，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)指出，泰勒農場召回的墨西哥產萵苣也透過零售管道流向連鎖超市，包括沃爾瑪(Walmart)以自有品牌「Marketside」販售的8至24盎司袋裝沙拉與生菜絲，賞味期至8月3日。

精華 FAQ

  • CDC指出，疫情已擴及全美45州，僅夏威夷、緬因、蒙大拿、新墨西哥與南卡羅來納5州尚未通報受影響。整體病例仍持續增加，但多數是歷經調查後才陸續納入統計。

  • 自5月1日至今，CDC統計有6707例確診、423例住院，另有超過1.15萬例仍待調查或未完成確認，目前沒有死亡報告。官員也提醒，通報數上升不一定代表新一波暴增。

  • 部分病例已被鎖定與9個州的塔可鐘相關，而其生菜絲來自Taylor Farms de Mexico。該公司已召回墨西哥中部產結球萵苣，影響27州；Walmart自有品牌也受波及。

蒙大拿州 南卡羅來納州 密西根州

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