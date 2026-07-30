誹謗女作家賠8300萬案 川普上訴最高院 律師：總統任內言論免被告

川普總統和司法部向最高法院提出上訴，要求推翻專欄作家卡洛爾在2024年1月打贏的性侵誹謗官司8300萬元賠償金裁決。(美聯社)

川普 總統和司法部 29日向最高法院提出上訴，要求推翻專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)在2024年1月打贏的性侵誹謗官司8300萬元賠償金裁決。川普方面的理由是，他不能因為在擔任總統期間發表的言論而被告。

這是川普第二度要求最高法院推翻陪審團判賠卡洛爾的裁決。最高法院6月29日甫拒絕受理川普針對另一起涉及卡洛爾案的上訴；紐約聯邦陪審團2023年裁定川普應承擔對卡洛爾性侵與誹謗的法律責任，判賠500萬元。現年82歲的卡洛爾7月9日已拿到該案含利息在內的562萬5005.48元賠償金。

美聯社報導，川普總統和司法部向最高法院提出的這起最新上訴案核心，涉及川普2019年第一任總統任期內發表的言論。司法部準備援引「韋斯特福爾法」（Westfall Act），該法保護政府雇員免於因履行職責而被起訴。

聯邦檢察官寫道：「若最高法院不介入，現任總統將面臨近億元個人賠償責任，而這些行為完全在其聯邦職務範圍內；光憑這點就足以引起法院關注。」

川普律師辯稱，位於曼哈頓的聯邦第二巡迴上訴法院「玩弄程序」，迴避川普所提「總統豁免權使其免於承擔8300萬元賠償金」的說法。川普律師還指賠償金額過高，稱「這是法院因總統在任期間行為判處其承擔損害賠償責任的首例」。

川普一直辯稱，不能因為他在第一任期內對卡洛爾發表的言論而控告他。卡洛爾在2019年出版回憶錄提及1990年代她在曼哈頓一家知名百貨公司更衣室遭川普性侵。時任總統的川普隨即公開否認自己認識卡洛爾，聲稱他從沒見過她，還說「她不是我喜歡的類型」，並抨擊她公開這段故事的動機。卡洛爾因此控告川普誹謗。

曼哈頓陪審團2024年1月裁定卡洛爾勝訴，川普需賠償8300萬元。川普上訴案先是被下級法院駁回，位於紐約的上訴法院對此裁決存在分歧，同意川普延遲支付這筆賠償金至最高法院做出裁決為止。川普最新上訴案，還要求最高法院重新考慮其500萬元賠償判決上訴被駁回的決定。