爽身粉致癌官司 嬌生願付55億和解 擺脫7.6萬件索賠案 仍否認致癌
美國醫療保健巨擘嬌生公司(Johnson & Johnson，J&J)多年來因旗下嬰兒爽身粉及其他含滑石粉(talc)產品被控導致卵巢癌，在美國面臨數萬起訴訟。嬌生27日提出估計55億元的和解方案，可能結束這場纏訟多年的法律戰。
BBC與路透報導，嬌生否認旗下滑石粉產品會致癌，並已更改廣泛使用的嬰兒爽身粉配方。這項和解涵蓋約7萬6000件索賠，包括在新澤西州聯邦法院合併審理及各州法院的相關案件，幾乎涵蓋所有尚未解決的嬌生滑石粉索賠案。嬌生先前已和解大多數指控旗下滑石粉含有石棉並導致間皮瘤(mesothelioma)的案件。
嬌生訴訟事務副總裁哈斯(Erik Haas)表示，這些指控「毫無根據」，但公司願意和解，徹底解決此事。他在聲明中指出，公司迄今已在法院審理的大多數案件中勝訴，因此有信心若繼續打官司，「最終也會勝訴」；不過，這項和解方案「讓公司得以擺脫此事」，並使嬌生能夠「繼續專注於研發挽救生命的藥物與醫療器材」。
嬌生表示，2027年最多支付30億元，其餘款項最快2028年才須支付。不過，這項具里程碑意義的和解方案必須取得在州與聯邦法院95%卵巢癌索賠者同意，才能最終定案。協議總額還可能更高，取決於參與和解的人數。
代表約2500名滑石粉索賠客戶、並協助協商這項協議的律師西格(Chris Seeger)表示，嬌生最終可能支付70億元以上。他表示，這項和解為符合資格的卵巢癌索賠案訂定具體金額，但未設定嬌生的賠付總額上限，「我們取得了公平的和解，我們的客戶將會對此感到滿意。」
滑石是一種由鎂、矽、氧和氫組成的天然礦物，從地下開採，礦脈鄰近已知會致癌的石棉礦脈，以肥皂般的觸感聞名，經常用於嬰兒爽身粉。嬌生相關訴訟最早可追溯至2009年，消費者及死者遺屬提告，聲稱該公司的滑石粉產品遭石棉污染並導致癌症。一家聯邦法院7月稍早認為，個別原告未必能證明滑石粉直接導致罹患卵巢癌，因此做出有利嬌生的裁定。
嬌生一再否認這些指控，並在最新聲明中表示：「研究顯示，滑石是安全的，不含石棉，也不會致癌。」不過，嬌生在美國停售這項產品兩年多後，於2022年宣布停止在全球製造及銷售含滑石粉的嬰兒爽身粉。嬌生當時表示：「基於全球產品組合評估，我們已做出商業決定，將嬰兒爽身粉產品全面改採玉米澱粉配方。」
嬌生提出估計55億元的和解方案，涵蓋約7萬6000件索賠，包括聯邦法院合併審理及各州法院的相關案件，幾乎覆蓋所有未解決的滑石粉索賠。 嬌生表示相關指控毫無根據，並認為自己在多數案件已勝訴，若繼續打官司也有信心獲勝；但和解可讓公司擺脫訴訟，專注研發藥物與醫材。 和解必須獲得州與聯邦法院95%卵巢癌索賠者同意才會定案；嬌生最多2027年支付30億元，其餘最快2028年才支付，總額也可能因參與人數增加而上升。
精華 FAQ
嬌生提出估計55億元的和解方案，涵蓋約7萬6000件索賠，包括聯邦法院合併審理及各州法院的相關案件，幾乎覆蓋所有未解決的滑石粉索賠。
嬌生表示相關指控毫無根據，並認為自己在多數案件已勝訴，若繼續打官司也有信心獲勝；但和解可讓公司擺脫訴訟，專注研發藥物與醫材。
和解必須獲得州與聯邦法院95%卵巢癌索賠者同意才會定案；嬌生最多2027年支付30億元，其餘最快2028年才支付，總額也可能因參與人數增加而上升。
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