我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本永旺震後爆炸 妻問「你那邊還好嗎？」後失聯 丈夫吐沉痛一句

買家不好找 周潤發山頂豪宅降價6千萬港幣求售

爽身粉致癌官司 嬌生願付55億和解 擺脫7.6萬件索賠案 仍否認致癌

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
嬌生公司提出估計55億元的和解方案，以結束旗下嬰兒爽身粉及其他含滑石粉產品被控導...
嬌生公司提出估計55億元的和解方案，以結束旗下嬰兒爽身粉及其他含滑石粉產品被控導致卵巢癌的索賠案。(美聯社)

美國醫療保健巨擘嬌生公司(Johnson & Johnson，J&J)多年來因旗下嬰兒爽身粉及其他含滑石粉(talc)產品被控導致卵巢癌，在美國面臨數萬起訴訟。嬌生27日提出估計55億元的和解方案，可能結束這場纏訟多年的法律戰。

BBC與路透報導，嬌生否認旗下滑石粉產品會致癌，並已更改廣泛使用的嬰兒爽身粉配方。這項和解涵蓋約7萬6000件索賠，包括在新澤西州聯邦法院合併審理及各州法院的相關案件，幾乎涵蓋所有尚未解決的嬌生滑石粉索賠案。嬌生先前已和解大多數指控旗下滑石粉含有石棉並導致間皮瘤(mesothelioma)的案件。

嬌生訴訟事務副總裁哈斯(Erik Haas)表示，這些指控「毫無根據」，但公司願意和解，徹底解決此事。他在聲明中指出，公司迄今已在法院審理的大多數案件中勝訴，因此有信心若繼續打官司，「最終也會勝訴」；不過，這項和解方案「讓公司得以擺脫此事」，並使嬌生能夠「繼續專注於研發挽救生命的藥物與醫療器材」。

嬌生表示，2027年最多支付30億元，其餘款項最快2028年才須支付。不過，這項具里程碑意義的和解方案必須取得在州與聯邦法院95%卵巢癌索賠者同意，才能最終定案。協議總額還可能更高，取決於參與和解的人數。

代表約2500名滑石粉索賠客戶、並協助協商這項協議的律師西格(Chris Seeger)表示，嬌生最終可能支付70億元以上。他表示，這項和解為符合資格的卵巢癌索賠案訂定具體金額，但未設定嬌生的賠付總額上限，「我們取得了公平的和解，我們的客戶將會對此感到滿意。」

滑石是一種由鎂、矽、氧和氫組成的天然礦物，從地下開採，礦脈鄰近已知會致癌的石棉礦脈，以肥皂般的觸感聞名，經常用於嬰兒爽身粉。嬌生相關訴訟最早可追溯至2009年，消費者及死者遺屬提告，聲稱該公司的滑石粉產品遭石棉污染並導致癌症。一家聯邦法院7月稍早認為，個別原告未必能證明滑石粉直接導致罹患卵巢癌，因此做出有利嬌生的裁定。

嬌生一再否認這些指控，並在最新聲明中表示：「研究顯示，滑石是安全的，不含石棉，也不會致癌。」不過，嬌生在美國停售這項產品兩年多後，於2022年宣布停止在全球製造及銷售含滑石粉的嬰兒爽身粉。嬌生當時表示：「基於全球產品組合評估，我們已做出商業決定，將嬰兒爽身粉產品全面改採玉米澱粉配方。」

精華 FAQ

  • 嬌生提出估計55億元的和解方案，涵蓋約7萬6000件索賠，包括聯邦法院合併審理及各州法院的相關案件，幾乎覆蓋所有未解決的滑石粉索賠。

  • 嬌生表示相關指控毫無根據，並認為自己在多數案件已勝訴，若繼續打官司也有信心獲勝；但和解可讓公司擺脫訴訟，專注研發藥物與醫材。

  • 和解必須獲得州與聯邦法院95%卵巢癌索賠者同意才會定案；嬌生最多2027年支付30億元，其餘最快2028年才支付，總額也可能因參與人數增加而上升。

嬌生 新澤西州

上一則

侵襲性黴菌風險高 三分之一住院患者亡 老人、免疫系統弱易遭侵襲

延伸閱讀

eBay前員工騷擾威脅記者夫婦 公司賠近5000萬元

eBay前員工騷擾威脅記者夫婦 公司賠近5000萬元
藥廠哄抬藥價 2500萬與紐約州和解 買過這些藥品者可申請賠償

藥廠哄抬藥價 2500萬與紐約州和解 買過這些藥品者可申請賠償
作家控告Anthropic用書訓練AI侵權 拍板15億元和解

作家控告Anthropic用書訓練AI侵權 拍板15億元和解
亞馬遜Prime會員最高51元和解退款 27日申請截止

亞馬遜Prime會員最高51元和解退款 27日申請截止

熱門新聞

網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
外國旅客來美，有時會面臨CBP官員額外審查。（路透檔案照）

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

2026-07-22 12:12
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人。圖為參與中國研究計畫的美國賓州學生，搭船遊鴨綠江拍攝中朝友誼橋。(美聯社)

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

2026-07-22 02:10
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
芝加哥大學數學系教授鄧煜。(芝大官網)

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

2026-07-23 14:52

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮