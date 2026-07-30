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克萊頓出任國家情報總監 參院51票對47票通過

編譯陳韻涵／綜合報導
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參院確認證券交易委員會前主席克萊頓出任國家情報總監。(美聯社)
參院確認證券交易委員會前主席克萊頓出任國家情報總監。(美聯社)

聯邦參院28日以51票對47票，確認證券交易委員會(SEC)前主席克萊頓(Jay Clayton)出任國家情報總監，讓川普政府的情報機構在歷經數月人事波折後，終於迎來正式常任首長。

美聯社報導，前任國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)今年5月請辭，川普總統原欲在6月完成克萊頓的人事任命，卻臨時延後聽證會，改由聯邦住房金融局局長普爾特(Bill Pulte)代理國家情報總監。

普爾特毫無國安背景經歷，任內曾協助川普重提關於2020年總統大選的不實指控，並公布相關機密文件，招致兩黨議員同聲譴責。

民主黨對克萊頓同樣有所疑慮，他在兩周前的提名聽證會上，多次迴避正面承認拜登贏得2020年大選，僅表示選舉結果「已經過認證」，因而流失部分議員的支持。

參院情報委員會民主黨議員華納(Mark Warner)會後表示，他對克萊頓的表現「深感失望」；華納稍早雖然曾肯定克萊頓的提名人事，但不諱言表示，民主黨在普爾特代理該職的情況下「進退兩難」。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)則批評克萊頓的聽證表現「糟糕透頂」，直言此舉「大幅降低他獲得民主黨支持的機率」。

曾任紐約南區聯邦檢察官的克萊頓在聽證會上並未提及普爾特，而是強調自身的政府與國安經歷，試圖爭取兩黨議員的支持。

克萊頓說：「我親眼見證，強大的國家安全體系仰賴果斷的判斷力、紀律、誠信，以及政府各部門間有效的溝通與合作。」

他承諾，「若獲確認出任國家情報總監，我將每天堅守這些原則。」

參院情報委員會主席、共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)稱讚克萊頓廉正的品德聲譽，形容他是「具備豐富國安經驗、足以應對各類國安威脅的高度合格提名人選」。

川普在參院投票結果出爐後，透過社群媒體發文讚揚，「克萊頓各方面都表現出色，將出色地勝任總監一職！」

精華 FAQ

  • 聯邦參院28日以51票對47票通過任命，確認前SEC主席克萊頓出任國家情報總監，讓川普政府的情報體系在歷經數月波折後，終於有了正式常任首長。

  • 民主黨主要質疑他在提名聽證會上，未正面承認拜登贏得2020年大選，只稱結果已經認證，因此削弱部分議員支持，也讓舒默等人認為其表現不佳。

  • 共和黨籍情報委員會主席柯頓稱讚克萊頓品德廉正、具備豐富國安經驗；川普也在投票結果出爐後發文表示讚揚，認為他各方面都表現出色。

民主黨 川普 參院

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