侵襲性黴菌風險高 三分之一住院患者亡 老人、免疫系統弱易遭侵襲
聯邦疾病防治中心(CDC) 最新發布的首創研究結果指出，侵襲性黴菌(即真菌)感染 (invasive mold infections)的威脅一直被低估，它可以致命的威脅未得到應有的重視。
美聯社報導，CDC 的研究人員在亞特蘭大地區的醫院，展開長達五年的追蹤監測計畫，結果共發現約450例黴菌感染病例，約三分一患者在住院期間死亡，有關研究的報告在本星期發布。
領導研究及負責撰寫報告的CDC專家戈爾德醫生(Dr. Jeremy Gold)表示，研究的目的是要更好評估侵襲性黴菌感染的普遍程度，因為政府從未強制醫生及醫療機構報告此類病例，公共衛生部門難以即時追蹤實際的感染、住院與死亡人數，而這次可說是第一次對這方面的研究。
戈爾德說，了解侵襲性黴菌感染的嚴重性非常重要，因為估計未來這個問題會進一步加劇。
研究團隊發現，隨著氣候變遷的影響，颶風、洪水以及其他自然災害頻發且更嚴重，接觸黴菌是重一再發生的問題。
杜克大學傳染病研究員詹克斯醫生(Dr. Jeffrey Jenks)也同意，氣候變遷是導致感染率上升的原因之一。
此外，由於人口老化，愈來愈多長者容易遭侵襲性黴菌感染。
所謂侵襲性黴菌病，是由某些特定種類的真菌所引起的罕見感染。大多數受感染者主要是吸入真菌孢子，但也有可能透過傷口或受污染的醫療器材，使孢子進入人體。
對大多數人來說，這些孢子不會造成健康問題，但對某些人，例如老年人、癌症患者及免疫系統較弱的人，可能會危及生命。
CDC研究人員最初估計，每年有超過1.5萬起住院病例或與侵襲性黴菌病有關。為了解其普遍程度，對亞特蘭大4家醫院及附屬門診部展開為期5年追蹤計畫，最終確定約有450例，大多數患者的免疫系統受損。
詹克斯認同這項研究的發現很有價值，同時希望美國其他地區也有類似研究，更有助了解侵襲性黴菌的危害性。
研究指出，侵襲性黴菌感染的威脅長期被低估，實際致命性相當高。研究團隊在亞特蘭大醫院追蹤5年，確認約450例病例，顯示它不是罕見但可忽視的疾病。 CDC在亞特蘭大4家醫院及附屬門診部進行5年監測，最終確認約450例侵襲性黴菌感染，其中約3分之1患者在住院期間死亡，顯示其住院致死率相當高。 高風險族群包括老人、癌症患者與免疫系統較弱者。多數人吸入孢子後未必生病，但對這些脆弱族群，感染可能迅速惡化，甚至危及生命。
精華 FAQ
研究指出，侵襲性黴菌感染的威脅長期被低估，實際致命性相當高。研究團隊在亞特蘭大醫院追蹤5年，確認約450例病例，顯示它不是罕見但可忽視的疾病。
CDC在亞特蘭大4家醫院及附屬門診部進行5年監測，最終確認約450例侵襲性黴菌感染，其中約3分之1患者在住院期間死亡，顯示其住院致死率相當高。
高風險族群包括老人、癌症患者與免疫系統較弱者。多數人吸入孢子後未必生病，但對這些脆弱族群，感染可能迅速惡化，甚至危及生命。
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