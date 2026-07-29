佛州單日處決2死囚 全美近十年來首例

佛州28日處決兩名死囚，左為前警官達克特，右為80歲的奧奇科內。(美聯社)

佛羅里達州 一名前警員執勤期間強姦並謀殺一年輕女孩，被判死刑 ，28日遭處決，同一天數小時後，全美近代第二年長的80歲老人也被執行注射死刑，創全美近10年來單州同日處決兩死囚首例。

1976年美國恢復死刑以來，佛州 從來沒有像近一年半來那樣快速執行死刑。2025年初以來，佛州執行死刑數量幾乎占全美死刑執行總數的一半。

28日遭處決的68歲前警官達克特(James Aren Duckett)下午1時19分在佛州州立監獄被注射三種藥物後宣告死亡，他是佛州今年遭處決的第11名囚犯，1987年在佛州中部任警察期間強姦並溺斃11歲受害者麥卡比 (Teresa McAbee)。

達克特拒絕發表臨終遺言。受害女孩的母親事後哽咽說道，等了近40年才看到兇手受死。

80歲死囚奧奇科內(Dominick Anthony Occhicone)在同一天下午6時13分被處決，成為佛州近代年齡最大的死刑犯，他在1986年殺害前女友的父母被定罪。

全美今年截至28日共執行17起死刑，佛州執行量最大，占一半以上。

佛州同日被處決的兩名被告都曾向聯邦最高法院提出最後上訴，上周被駁回。

共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)未說明為何安排兩起處決相隔六小時執行。佛州懲教廳(Department of Corrections)稱，所有死刑均以注射鎮靜劑、麻痺劑和心臟驟停藥物執行。

德桑提斯明年1月將卸任，他2025年監督執行19例死刑創下紀錄，也是1976年恢復死刑以來，佛州州長單年執行死刑量最高紀錄，遠超過2014年前次紀錄，當時為八例。

佛州2025年初以來已執行30例死刑，同期全美其他各州死刑執行總和為35例。

德桑提斯任期最後兩年的死刑執行量將達31例，前六年任期內僅執行9例。另有一死刑訂8月執行。

同日執行兩死刑的其他紀錄是阿肯色州2017年4月、德州則在2000年。

德桑提斯稱，執行死刑是為等待數十年的受害者家屬伸張正義；他去年說，其中一些罪行發生在1980年代，他有責任確保伸張正義的過程順利。