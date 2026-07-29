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蘋果推產品租用 iPhone月付17.99元

記者胡玉立／綜合報導
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蘋果公司推出產品租賃計畫。(美聯社)
蘋果公司推出產品租賃計畫。(美聯社)

蘋果公司28日宣布，美國地區用戶很快就能以每月17.99元起的價格租用iPhone，租期最長可達兩年。這項計畫名為「Apple Upgrade」，是蘋果與提供「先買後付」貸款服務的Klarna公司合作推出；蘋果零售店和線上商店都提供此服務，用戶還可選擇租賃Apple Watch、Mac或iPad。

蘋果用戶透過簡單信用審核後，即可選擇一年或兩年期iPhone租賃方案；Apple Watch也將提供類似租賃選項；Mac和iPad則提供兩年或三年期租賃方案。

價格將出現明顯差異，消費者若選擇高階裝置，將須支付更高的費用。

以無鎖版(Unlocked)的iPhone 17 Pro為例，若採兩年分期方案，每月需支付31.99元；若選擇一年分期方案，則每月需支付45.99 元。不過，蘋果部分入門級產品並未納入這項方案，例如iPhone 16和MacBook Neo。

CNBC報導，一個月前，蘋果公司甫以全球記憶體短缺為由，將iPad和Mac起價提高至少100元；部分機型漲幅甚至超過1000元。分析師預計今年iPhone價格將上漲，如此租賃模式可讓蘋果將焦點從更高的首付價，轉移到較低的月付款。

蘋果公司6月暗示漲價後，IDC資深研究總監波帕爾(Nabila Popal)曾向CNBC表示：「大多數蘋果消費者，尤其是在美國等發達市場的消費者，都選擇分期付款或以舊換新方式購買產品，可以預期蘋果會推出更具競爭力的優惠作法。」

使用租賃方案的用戶需要在24個月後歸還設備；屆時用戶可選擇支付額外費用買下手機或升級至新設備。該方案無需押金，Klarna也不會收取滯納金，但如果連續三個月未付款，租約會被終止。

對潛在客戶而言，蘋果與Klarna合作推出的全新分期付款方案，比以往方案來得經濟實惠。過去，蘋果由Citizens Bank提供融資，透過「iPhone Upgrade」計畫提供用戶24期分期付款，每月需付逾42元。蘋果28日同時宣布，美國的「iPhone Upgrade」計畫已停止，用戶將被引導至「Apple Upgrade」計畫。

蘋果推出的租賃方案將使蘋果與各家電信營運商直接競爭。各家營運商為吸引顧客，通常會透過設備分期付款和舊換新補貼，將用戶鎖定在需時數年的無線套餐中；AT&T、Verizon和T-Mobile均提供分期付款方案。

精華 FAQ

  • 蘋果推出名為Apple Upgrade的租賃方案，讓美國用戶可用月付方式租用iPhone，租期最長2年，並可延伸到Apple Watch、Mac與iPad。

  • 蘋果與提供先買後付服務的Klarna合作推出此方案，無需押金，也不收滯納金，但若連續3個月未付款，租約就會被終止。

  • 新的Apple Upgrade改由Klarna提供融資，月付門檻更低，舊的iPhone Upgrade已在美國停止；用戶24個月後需歸還設備，或加價買下手機。

iPhone 貸款

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