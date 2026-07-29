川普施壓衛生部長 減少兒童疫苗接種

川普總統堅稱疫苗接種與自閉症有關，曾多次向衛生部長小羅伯特·甘迺迪施壓，要求他大幅削減兒童疫苗接種建議。(路透)

川普 總統堅稱疫苗 接種與自閉症有關，曾多次向衛生部長 小羅伯特·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)施壓，要求他大幅削減兒童疫苗接種建議。「華爾街日報」引述知情人士說法指出，在5月的一場午餐會上，川普曾質疑小甘迺迪沒有對所謂疫苗接種與自閉症之間的關聯作更多調查，責怪小甘迺迪患了「運動失常症」（yips，乃運動術語，通常指因焦慮而導致競技狀態不佳）。

報導指出，這個議題幾乎貫穿川普與小甘迺迪的每一次對話。川普強調，降低自閉症發病率是他首要任務，但小甘迺迪接任衛生部長一年多來，此事幾乎沒有進展，川普私下表示失望。

消息人士指出，小甘迺迪是全國最著名的疫苗懷疑論者之一，對於川普的要求感到驚訝，因為這番立場與白宮顧問的建議相反。川普的顧問們眼看期中選舉在即，曾以疫曲懷疑論不受民調歡迎為由，敦促小甘迺迪在疫苗議題上緩和說詞。現在衛生部竭力展現工作進展，以防小甘迺迪在11月之後被踢出內閣。

白宮發言人德賽(Kush Desai)向「獨立報」(The Independent)表示，擔心「自閉症發病率飆升」的人長期遭到忽視、甚至被嘲笑；本屆政府「正竭盡全力以黃金標準科學(Gold Standard Science)解決這些問題」。

衛生部發言人希利亞德(Emily Hilliard)則表示，「小甘迺迪部長和川普總統在致力透過嚴謹黃金標準科學、應對影響美國兒童的慢性疾病流行方面，立場一致。衛生部將繼續進行循證研究，以確定自閉症等慢性疾病根本原因，推進預防策略並改善國人健康」。

儘管川普和小甘迺迪長期強調疫苗與自閉症之間的關聯，但科學家普遍認為，沒有足夠證據顯示疫苗會導致自閉症；主流研究人員也表示，沒有理由縮減兒童疫苗接種計畫。

川普上任以來，多次表示有意將麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗分割為單獨疫苗注射。華爾街日報報導，科學家認為沒理由這麼做。多項研究發現，麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗與自閉症沒有關聯，其中包括一項2019年對超過60萬名兒童的研究。