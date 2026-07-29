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WSJ：紅藍卡處方藥明年保費看漲

記者顏伶如／綜合報導
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川普政府打算在2026年後，結束俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫D部份處方藥物補助。...
川普政府打算在2026年後，結束俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫D部份處方藥物補助。(美聯社)

華爾街日報28日獨家報導，川普政府打算在2026年之後，結束俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)D部分(Part D)處方藥物補助，紅藍卡Part D計畫參加者中，約45%明年保費每月將增加11元到20元之間。

國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)統計，今年政府向保險公司提供36億元補助，以緩和Part D處方藥物保費上漲壓力。不過，官員透露，補助措施將在今年後停止。

目前有約2500萬人參加紅藍卡Part D計畫，2027年保費費率多少將於今秋公布。

一名川普政府官員說，政府提供額外補助反而鼓勵保險公司提高處方藥物費率，因為保險公司看準政府一定會為藥價上漲埋單。官員說，其實政府不需要提供補助，而且還有其他現行政策足以讓Part D計畫成本開銷維持穩定。

非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)統計顯示，今年Part D計畫平均每月保費約36元。

政府官員說，明年約有25%Part D計畫參加者保費將維持不變或降低，大約30%參加者每月保費增加不到10元，另外45%參加者每月保費增加11元到20元之間。

官員說，老年人若更換參加計畫，應可找到保費更低的選項。

由於減重藥物GLP-1、特殊藥品等支出增加，加上2022年「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)帶來某些改革，紅藍卡處方藥計畫保費持續走高。「降低通膨法」減少許多紅藍卡參加者的自掏腰包花費，要求保險公司承擔開銷。

非黨派監督機構醫療保險支付委員會(Medicare Payment Advisory Commission)估計，旨在穩定Part D保費的補助措施，2025年裡讓Part D保費平均降低約40%，今年則讓保費平均減少27%。

若紅藍卡Part D計畫保費變貴，更多紅藍卡參加者可能轉而參加紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)。紅藍卡優勢計畫必須透過私人保險公司取得，處方藥物福利通常包括在內，不必另收保費。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普政府打算在2026年之後結束紅藍卡Part D處方藥補助，但官員表示，今年提供的補助措施將先在今年後停止。

  • 官員預估，約25%參加者保費不變或下降，約30%每月增加不到10元，另有45%每月將增加11元到20元，整體壓力明顯上升。

  • 文章指出，若Part D保費持續上漲，更多紅藍卡參加者可能轉向紅藍卡優勢計畫，因其多由私人保險公司提供，且處方藥福利通常已包含在內。

紅藍卡 川普 保費

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