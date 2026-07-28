Meta路州數據中心達標 被曝祕密交涉9個月 躲掉反對聲浪

在各州先後出現反對興建資料中心之際，Meta在路州申請興建大型資料中心達標，事前保密功夫到家。（路透）

紐約時報 27日報導，Meta 在路易斯安納州 里奇蘭郡(Richland Parish)興建占地約6平方哩、價值500億元大型數據中心的計畫，歷經九個月幕後協商便完成了所有目標，Meta不僅躲掉地方反對聲浪，還避開財務風險，這個成功案例可以做為日後在其他地點推動數據中心的計畫藍圖。

近來各地紛紛出現反對興建資料中心的行動，路州通過Meta本案，格外引人注目。

報導指出，名稱為Hyperion的路州數據中心興建計畫，從電力公司高層、州長辦公室、一直到賣掉自己300英畝土地的地方民選官員，所有參與者幾乎都同意保密；這筆交易對Meta而言堪稱萬無一失，因為潛在風險幾乎全由他人承擔。

共和黨籍州長藍德瑞(Jeff Landry)提到該計畫不尋常的保密時說，「透明度是一個很有意思的詞，因為人們一直利用這個詞，來扼殺像這樣的交易。」

根據Meta公開聲明與投資者文件，Meta數據中心合作夥伴包括路州規模最大電力公司「安特吉路易斯安納公司」(Entergy Louisiana)、華爾街投資公司藍貓頭鷹資本(Blue Owl)。如果Meta因天然災害退出計畫，藍貓頭鷹恐將因此背負數百億債務，如果Meta因故提前解約而面臨巨額違約金，安特吉與客戶最終將承擔增加成本。

另一層風險是，數據中心座落於路州三角洲洪泛區，保險公司不會提供全額保險。

報導指出，路州州議會委員會2024年4月即將審理一項法案之際，稅務廳長尼爾遜(Richard Nelson)接到州長藍德瑞緊急通知，要求法案必須過關，因為另有用途。尼爾遜於是為旨在為光纖設備提供稅金抵免的法案奔走穿梭，但兩個月後法案表決時，卻變成適用於數據中心的稅金抵免。

羅耀拉大學紐奧良法學院(Loyola University New Orleans College of Law)法律倫理學教授西奧里諾(Dane Ciolino)說，稅務優惠、密室協商、缺乏公眾參與等環節似乎沒有違反任何法律，卻引發了州政府與Meta如何交涉的道德問題，「這關係到基本的公眾信任，也就是州權力不會變成內線人士的發財工具」。

路州政府官員對於數據中心案引以為傲，並稱經濟效益絕對划算，包括創造1000個固定職缺、數以千計的臨時工作機會以及數千萬稅收。數據中心計畫動工以來，里奇蘭郡銷售稅成長2000%，某些當地老師拿到5萬元分紅獎金。藍德瑞希望把Meta數據中心的發展模式複製到路州其他地區，打造一個名為「矽河口」(Silicon Bayou)的科技產業聚落。

距離Hyperion車程10分鐘的低收入黑人社區德爾海(Delhi)，則由於大批建築工人需要有地方落腳，某些居民面臨房租驟漲。41歲居民威廉斯(Tracy Williams)去年7月遭逐出住了10多年的拖車住屋社區(trailer park)，因為房租從每月250元漲到1495元。