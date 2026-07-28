30萬海地人失身分 ICE將抓捕遣返 本周行動鎖定俄州

圖為海地移民拿著海地國旗，爭取保住臨時保護身分。(美聯社)

最高法院於6月25日裁決，允許川普政府終止海地與敘利亞移民的臨時保護身分(TPS)，超過30萬名海地人面臨工作許可失效及遭到遣返 ，多個消息指出，移民及海關執法局(ICE )已制定計畫，最快在本周採取行動。

CBS新聞引述 ICE 兩名人士及所取得的聯邦文件顯示，有關計畫首先重點打擊俄亥俄州 ，該州春田市(Springfield)幾乎是海地裔飛地。ICE 會擴大行動規模，查找、逮捕臨時保護身分即將到期的海地人，大舉逮捕後迅速將他們送上遣返航班飛返海地。

聯邦文件顯示，最高法院的認證判決(certified judgment) 及約束性指令，27日下達至下級法院，為 ICE 的行動掃清障礙。

CBS向 ICE 所屬的國安部查詢時，獲得的聲明是「不討論正在展開或未來的行動」，但指出臨時保護身分「等同特赦計畫」，因此有必要終止，同時建議那些即將失去身分的人應自行遣返。

國安部在聲明中說，「你們的時間到了，這意味著不一定回家，但也不能留在這裡。好消息是現在申請2600元支票及免費回國機票 (自行遣返) 還不算晚」。

臨時保護身分是國會於1990年設立，允許聯邦移民官員向來自武裝衝突、環境災難或其他緊急情況國家的人，發放臨時工作許可及暫緩遣返。

川普總統重返白宮後即力圖終止大多數臨時保護身分項目，理由是這些項目鼓勵非法移民，目標主要針對數十萬來自阿富汗、喀麥隆、宏都拉斯、尼加拉瓜、委內瑞拉等國的人。

自最高法院裁決後，恐懼及不確定性馬上席捲全美海地社區。

協助海地人的非營利組織「海地橋梁聯盟」(Haitian Bridge Alliance) 執行長約瑟夫( Gerline Jozef)表示，遣返的陰影讓海地人感到焦慮不安，社區成員再次陷入極度恐懼及慌亂中，有些孩童甚至不敢上學，因為害怕回家後找不到家人。