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麥康諾復健未復工 趙小蘭消瘦現身華府

特派員黃惠玲、編譯盧炯燊／綜合報導
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肯塔基州聯邦參議員麥康諾(左)尚未獲得醫療許可返回國會工作。右為其妻趙小蘭。(麥...
肯塔基州聯邦參議員麥康諾(左)尚未獲得醫療許可返回國會工作。右為其妻趙小蘭。(麥康諾辦公室)

肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)辦公室27日發布最新健康狀況說明，表示麥康諾在6月14日因健康問題住院後，目前仍未恢復到能返回國會大廈工作的狀態。根據統計，麥康諾目前已缺席參院院會最近38次投票。

麥康諾在聲明中表示：「我仍努力恢復在參院以及肯塔基州的完整工作行程，並依照醫師指示持續接受密集物理治療。」聲明進一步表示，麥康諾目前「尚未獲得醫療許可返回辦公室工作」。

他也透露，由於目前仍在復健，因此無法參加本周六於肯塔基州舉行的「Fancy Farm」年度活動。

麥康諾表示，自己正在家中接受復健照護，並說：「這個周末，我最想去的地方就是肯塔基州的年度野餐活動，很遺憾今年無法參加其中的樂趣。」他也表示，「期待很快回到參院以及肯塔基州。」

麥康諾辦公室並未公布他預計何時能返回國會工作。根據統計，麥康諾目前已缺席參議院院會最近38次投票。

參院預計未來兩周仍將持續開會，之後將進入夏季休會。麥康諾的健康狀況及復健進度，也持續受到外界關注。

醫療照護醫師辦公室(Office of the Attending Physician)表示：「OAP醫師每天都會與參議員會面，討論他復健照護的各個面向。自從他離開醫院接受後續照護以來，他一直持續進行高強度的物理治療與復健，包括每天多次療程，目標是重建體力，並降低未來再次跌倒的風險。」

醫師指出，麥康諾童年時期曾罹患小兒麻痺症(polio)，這項病史「持續對他的行動能力造成重大影響」。

聲明進一步表示，麥康諾目前「尚未獲得醫療許可返回辦公室工作」。

麥康諾入院後，他的辦公室曾發布一張他與妻子趙小蘭的照片，之後再沒有他身體狀況的消息，也不接受任何採訪，直到27日才發布另一張與妻子拍於26日的照片。

「Fancy Farm」是肯塔基州歷史悠久的重要政治聚會，每年吸引民主、共和兩黨政治人物參與，被視為觀察州內政治動態的重要場合。此次麥康諾缺席，也引發外界關注他的健康狀況與未來工作安排。

此外，趙小蘭23日曾出席華府國際領袖基金會(International Leadership Foundation，ILF)的年度會議暨頒獎晚宴。根據出席的本報華府記者表示，趙小蘭神情穩定，但明顯可看到她比以往消瘦，儘管其夫婿麥康諾病情備受關注，但當天活動前後她並未對丈夫病情發表任何言論。

精華 FAQ

  • 麥康諾在6月14日住院後仍持續復健，至今尚未獲得醫療許可返回辦公室或國會工作。他表示仍依醫囑接受密集物理治療，並希望盡快恢復完整行程。

  • 根據內文統計，麥康諾目前已缺席參議院院會最近38次投票。由於他尚在復健且未回到工作崗位，未來兩周參院續會期間他的缺席情況仍受關注。

  • 趙小蘭23日出席華府國際領袖基金會年度會議暨頒獎晚宴，現場觀察顯示她神情穩定，但比以往明顯消瘦；活動前後她都未對麥康諾病情發表評論。

麥康諾 趙小蘭 肯塔基州

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