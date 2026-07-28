離奇 槍殺妻與6子女後 密州男自殺燒屋

社區民眾為卡羅爾凱維奇一家舉行守夜活動。(美聯社)

調查人員27日表示，密西根州 47歲男子克里斯托弗·卡羅爾凱維奇 (Kristopher Karolkiewicz) 24日槍殺妻子和六個子女後自殺身亡，遇難者屍體在著火屋內被發現。

兇手是卡羅爾凱維奇 ，受害者包括他39歲的太太阿曼達·卡羅爾凱維奇 (Amanda Karolkiewicz) 和年齡介於5至15 歲的六個子女，住家位於密西根湖 (Lake Michigan) 東岸格蘭德黑文鎮 (Grand Haven Township)。警方接獲報警後趕抵現場，發現遺體。

渥太華郡警長辦公室 (Ottawa County Sheriff’s Department) 根據屍檢結果稱，這一家人全死於槍傷，卡羅爾凱維奇自殺身亡。

警長斯帕克斯 (Jacob Sparks) 稱，這是謀殺-自殺案。火災是在兇殺案發生後因人為縱火所引發，家中寵物在火災中喪生。

根據卡羅爾凱維奇太太阿曼達十多年前開設的育兒部落格記載，夫婦兩人2008年在飲料公司工作時相識，同年夏天開始交往。

兩人的第一個孩子2011年4月25日出生，當時阿曼達喜稱「我這一生最好的一天」。接下來四年迎來兩個兒子，期間，阿曼達從銀行工作轉到當地保險公司兼職，之後停止外出工作，夫婦倆計畫收養幾個孩子。

作者在部落格經常表達基督教信仰、對家庭的喜悅以及對丈夫及其育兒方式的愛與感激。2015年貼文稱， 「孩子們擁有無私奉獻、基督般父親的真實榜樣。」卡羅爾凱維奇也對生活讚不絕口，2019年結婚10周年紀念日前夕，在臉書(Facebook)貼文中說「我真是個幸運兒。」

卡羅爾凱維奇2023年9月起擔任美國心臟協會(American Heart Association)銷售行銷副總裁，直到今年7月初離職，期間還遠端為負責心肺復甦術和急救訓練及產品的部門工作。

阿曼達近來在小學任代課老師，對學生盡心盡力，備受讚譽。格蘭德黑文地區公校系統(Grand Haven Area Public Schools)貼文呼籲大家避免對死亡事件進行猜測。

阿曼達的部落格2016年關閉，但她仍繼續在抖音(TikTok)影片中分享家庭生活和日常點滴，包括月初與兩個孩子出遊中國。