3死4傷 西雅圖美食節槍案追第2嫌

「西雅圖美食節」26日發生三死槍案，警方在現場照顧一名男子。(美聯社)

西雅圖 警方26日表示，舉辦「西雅圖美食節」的西雅圖中心(Seattle Center)發生槍擊 事件，造成三人死亡、四人受傷。法院文件顯示，至少三人開槍；當局已逮捕一名嫌犯，另外一名嫌犯身亡、一名嫌犯仍在逃。

美聯社報導，槍擊事件發生於當地時間下午6時左右，當時正值一年一度的西雅圖美食節(Bite of Seattle)接近尾聲。這項活動每年吸引數百家美食、零售攤商及表演團體參與。

西雅圖警局副局長戴維斯(Tyrone Davis)表示，警方目前尚未掌握在逃嫌犯的任何特徵。調查人員研判兩名嫌犯當時互相開槍，目前已無持續性的公共安全威脅。

目擊者描述，現場槍聲接連響起，場面一片混亂，大批民眾在占地74英畝的西雅圖中心園區內奔逃、尋找掩護。西雅圖中心距離知名地標太空針塔(Space Needle)僅約一個街區。

官員表示，共有三人死亡，另有四人受傷；西雅圖警察局(SPD)未透露死者身分，僅知是一名19歲男子、一名 44 歲男子和一名56歲女子；不確定死者之一否為嫌犯。傷者包括一名兩歲幼童，目前均在醫院接受治療，傷勢穩定。

西雅圖市長威爾森(Katie Wilson)表示，已逮捕一名15歲嫌犯。文件指出：「根據案發現場的證據，調查人員認為，這名15歲少年與其中一名死者曾和至少一名身分不明的嫌犯發生槍戰。」

港景醫療中心(Harborview Medical Center)發言人葛瑞格(Susan Gregg)表示，院方創傷中心收治四名傷者，包括一名孩童、一名年齡不詳且正接受手術的女性、一名23歲男子及一名39歲女性。

案發時身處「氣候宣言體育館」(Climate Pledge Arena)南側的一名「西雅圖時報」(The Seattle Times)記者表示，他先是聽見數聲巨響，接著傳來疑似快速連發的槍聲。

25歲的瓦科納博(Estan Wakonabo)表示，當時他和女友在美食節現場，突然聽到槍聲。由於活動現場原本就擠滿人潮，他們甚至難以在擁擠的排隊人潮間移動。他說，當他和女友留在原地時，民眾開始互相踩踏。

他說：「當時根本一片混亂。」

參加美食節活動的韓特(Faith Adia Hunter)表示，槍擊發生時，她和朋友剛從一家法式可麗餅攤位買完食物，隨即意識到槍手就在附近。

她說：「槍聲響起時，我們就在槍手旁邊，所以立刻拔腿狂奔。」她和其他人最後躲進附近的西雅圖兒童博物館避難。

根據官方網站資料，西雅圖美食節創辦於1982年，每年為期三天，結合美食、美酒與社區活動，吸引約35萬人次參與。

「西雅圖美食節」26日發生槍擊事件，造成三人死亡、四人受傷。(美聯社)