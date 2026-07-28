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Nvidia傳為OpenAI提供2500億美元擔保

編譯劉忠勇／綜合報導
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Nvidia據傳正洽談為OpenAI 提供約2500億美元融資擔保；示意圖。（路...
Nvidia據傳正洽談為OpenAI 提供約2500億美元融資擔保；示意圖。（路透）

輝達NVIDIA，或稱英偉達）據傳正洽談為 OpenAI 提供約2500億美元融資擔保，協助這家ChatGPT開發商租用軟銀集團（SoftBank）在美國俄亥俄州南部正在建設 10 GW（百萬瓩）的資料中心。另外，輝達正投資OpenAI前首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）的AI實驗室。

華爾街日報引述知情人士報導，整個投資案若包含資料中心內部晶片，總成本可能超過5000億美元，這將是迄今已宣布規模最大的資料中心計畫。

這個投資案的電力配置由美國政府掌控，相關電力建設資金則由日本依近日貿易協議另行提供，商務部長盧特尼克參與電力分配的決策。

知情人士說，有輝達擔保，可讓軟銀以較佳條件舉債，因為OpenAI既未獲利，也非上市公司，拿不到投資級信評。報導說，OpenAI已就租用該場址進行數周深入談判，Anthropic、微軟和Google也曾向盧特尼克洽詢。

金融時報估算，OpenAI執行長奧特曼一個月來陸續和甲骨文、NVIDIA、超微及...
金融時報估算，OpenAI執行長奧特曼一個月來陸續和甲骨文、NVIDIA、超微及博通簽約，承諾未來十年取得超過26百萬瓩（GW）的算力，其支出將遠超過1兆美元。（路透）

根據討論架構，輝達將為一系列融資工具提供擔保，讓貸款方更放心出資。2500億美元擔保將涵蓋資料中心租約和建設所需債務，但不包括內部輝達晶片。輝達另已投資OpenAI 300億美元，也在洽談為OpenAI採購晶片提供融資，金額可能達3500億美元。

這類循環式資金安排已引發疑慮，外界擔心若投資風向轉變，或AI公司成長放慢，產業將更脆弱。輝達也在最近年報中警告，資料中心籌資安排可能壓低短期現金流量，並增加客戶信用風險。

這座園區需約10 GW電力，足以供應數百萬戶家庭，需多年才能完工。第一階段預計2028年完成，約有800 MW 電力。日本承諾對俄亥俄州聯邦土地上天然氣發電案投資330億美元，做為換取較低關稅的對美投資承諾之一，並由軟銀能源營運。

Nvidia傳出接近敲定對OpenAI的300億美元投資；圖為Nvidia執行長...
Nvidia傳出接近敲定對OpenAI的300億美元投資；圖為Nvidia執行長黃仁勳。(歐新社)

另一方面，輝達27日宣布，在一窺蘇茲克維創辦的Safe Superintelligence的研究成果後，對該公司進行「巨額」投資。目前尚無法得知這筆交易的財務條件，但Safe Superintelligence將獲得大量輝達旗艦圖形處理器（GPU）的使用權，足以將其運算資源提升一個「數量級」。知情人士透露，Safe Superintelligence此前主要依賴由Google的晶片，即張量處理器（TPU）。

精華 FAQ

  • 報導稱輝達正洽談提供約2500億美元融資擔保，主要用於資料中心租約與建設相關債務，讓貸款方更放心出資，但不包含資料中心內部的輝達晶片成本。

  • 該園區位於俄亥俄州南部，規劃電力達10 GW，總成本若含晶片可能超過5000億美元。第一階段預計2028年完工，屆時約可提供800 MW電力。

  • 因為這種循環式資金結構可能讓晶片、融資與客戶需求彼此綁定，一旦AI成長放慢或投資風向逆轉，產業資金鏈會更脆弱，且客戶信用風險也會上升。

OpenAI 輝達 NVIDIA

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