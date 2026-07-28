Meta路州建數據中心 對當地社區是福？是禍？

Meta將在路州興建大型資料中心，計畫過程極為保密，完全未受到抗議。圖為Meta在加拿大的資料中心。（Meta/路透)

Meta 沿著路易斯安納州 東北角密西西比河三角洲，正在興建全球規模最大之一的人工智慧(AI)數據中心。紐約時報 報導，為了順利推動計畫，Meta在幕後運籌帷幄的過程中高度保密，全案進展速度與隱密已被捧為科技產業典範。

當地能源公司來接洽

當Meta人員在路州與鄰近幾州尋覓數據中心興建地點時，最早跑來跟Meta毛遂自薦的並不是州政府官員，而是路州規模最大的能源公司。

「安特吉路易斯安納公司」(Entergy Louisiana)執行長梅伊(Phillip May)參與爭取數據中心設備退稅、購買周邊土地、為政府官員草擬保密協定等所有環節，電力公司承諾為Meta提供大約是紐奧良市七倍以上的用電量。數據中心計畫宣布以來，安特吉股價從2024年12月迄今上漲超過50%。

數據中心計畫幾乎完全沒有遭遇反對聲浪，部分原因在於交易塵埃落定之前，當地社區都蒙在鼓裡。某些幫忙推動法案的官員，對於計畫細節也不清楚。

獨立實體興建及持有

Meta沒有自己出錢支付路州數據中心，而是成立名為Beignet LLC的獨立實體來興建並持有這項計畫。華爾街投資公司藍貓頭鷹資本(Blue Owl)注入大量資金，Meta則是向Beignet租用數據中心。

里奇蘭郡(Richland Parish)約有2萬居民，許多人對數據中心帶來改變感到樂觀，施工過程已創造數千職缺。興建計畫為當地創造營業稅收入，某些教師因此拿到5萬分紅。不過，工作人員入駐導致租金上漲，一整個拖車住屋社區(trailer park)的居民被迫遷走，某些人變成無家可歸。

州長頒令流程法規化

共和黨籍路州州長藍德瑞(Jeff Landry)頒布名稱為「路易斯安納閃電速度」(Louisiana Lightning Speed)的行政命令，把Meta數據中心興建流程法規化，吸引更多計畫。