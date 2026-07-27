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環孢子蟲「生菜門」民眾怕吃到會生病 重創餐飲與零售業

編譯彭馨儀／綜合報導
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環孢子蟲疫情蔓延被指與結球萵苣受寄生蟲汙染相關，導致全美生菜銷量下跌，外食人口也...
環孢子蟲疫情蔓延被指與結球萵苣受寄生蟲汙染相關，導致全美生菜銷量下跌，外食人口也大幅減少。(美聯社)

環孢子蟲(Cyclospora)寄生蟲疫情蔓延被指與結球萵苣(iceberg lettuce)相關，在社群媒體上引爆「生菜門」(lettuce-gate)現象，民眾紛紛表示「怕吃到生菜會生病」，並且不相信聯邦政府所說疫情已獲控制。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，儘管衛生與公共服務部(HHS)部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)極力安撫大眾，強調已掌握源頭，據聯邦疾病防治中心(CDC)公布資訊，全美已有9個州出現確診，累計1947例，至少98人住院。但衛生官員懷疑41個州有潛在疫情，聯邦與各州政府公布的確診數字有極大出入，民眾普遍不相信疫情已獲得控制。

衛生官員研判受汙染生菜源自農產供應商泰勒農場(Taylor Farms)位於墨西哥中部瓜納華托州(Guanajuato)的農場。該公司表示已預防性下架並暫停進貨，百勝餐飲集團(Yum Brands)旗下連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)也已下架有疑慮產品。雖然墨西哥聯邦衛生風險防護委員會(COFEPRIS)檢測10份生菜與4份水樣本均未發現寄生蟲，且聯邦食品暨藥物管理局(FDA)先前出現樣本有假陽性(false positive)的混亂，但FDA仍強調調查結果指向泰勒農場出品的生菜絲。哈特福德醫療體系(Hartford HealthCare)首席流行病學家尤里西斯·吳醫師(Ulysses Wu)警告，目前絕不能說疫情已獲控制，北卡羅來納州也正調查560起可能與歐芹(parsley)、香菜(cilantro)相關的病例。

這波疫情已重創餐飲與零售業。客流量分析平台Placer.ai數據顯示，主打生菜與沙拉的餐廳顧客暴跌，塔可鐘客流大減29.8%，Chopt下降24%，潘娜拉麵包(Panera Bread)、Cava與Sweetgreen也均下滑。塔可鐘因此推出1元的無生菜捲餅促銷，Sweetgreen則在X平台發文強調自家供應鏈衛生無虞。

連鎖超市Stew Leonard's執行長李奧納德(Stew Leonard Jr)指出，消費者因害怕感染環孢子蟲會嚴重腹瀉兩周，導致生菜銷售下滑11%，不少人改買溫室種植的水耕生菜。CDC提醒，由於疫情判定需六周，未來確診人數恐怕還會持續上升。

精華 FAQ

  • 主要是環孢子蟲(Cyclospora)寄生蟲疫情，被懷疑與結球萵苣相關，消息在社群媒體擴散後，許多民眾擔心吃生菜會生病，進而形成「生菜門」現象。

  • CDC公布全美9州累計1947例、至少98人住院，但衛生官員認為可能有41州潛在疫情，且聯邦與各州數字落差大，使外界普遍不信疫情已受控制。

  • 主打生菜與沙拉的連鎖餐廳客流明顯下滑，塔可鐘少了29.8%，Chopt降24%，生菜銷售也跌11%；部分品牌改推促銷或強調供應鏈安全以挽回消費者。

疫情 CDC 聯邦政府

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