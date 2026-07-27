環孢子蟲疫情曝食安人力短缺 學者指川普政府削經費致人才流失

環孢子蟲疫情使得食品安全問題浮上檯面。在川普政府大力削減經費下，為食安把關的公共衛生人力嚴重不足。CDC過去有11名科學家負責追蹤食源性寄生蟲，現在只剩下3人。(美聯社)

寄生蟲環孢子蟲引發的疫情 持續擴大，專家指責川普 政府削減公共衛生經費導致大量人才流失 ，影響食品安全把關，是造成此一疫情蔓延的原因之一，如果食安相關人力短缺問題沒有改善，類似疫情還會繼續爆發。

疾病防治中心(CDC )於7月14日發布環孢子蟲病健康警告，這種寄生蟲入侵人體，會導致持續數周的劇烈腹瀉，讓人虛弱不堪。

在這場波及41個州的疫情中，密西根情況最為嚴重，確診病例超過8100人，而且還在持續增加中。根據當地官員表示，由於聯邦經費削減，以及聯邦機構資訊通報落後，該州正竭力應對不斷增長的病例數。

食品藥物管理局(FDA)認為，這場疫情是由產自墨西哥的結球萵苣遭污染所造成。這些生菜透過供應商泰勒農場公司(Taylor Farms)運往全美各地數千家雜貨店、超市和餐廳。

耶魯大學公共衛生學院兼任教授梅恩(Susan Mayne)表示，「我們從未見過這樣的情況，這真是一次規模驚人的疫情，創下了紀錄。」據統計，自5月以來，已有41州通報超過1萬1000確診病例。

環孢子蟲疫情使得食品安全問題浮上檯面。梅恩表示，在川普政府削減經費下，政府為食安把關的人力嚴重不足。在川普總統的第二個任期內，FDA的員工人數減少約20%；CDC的員工人數減少25%。CDC過去有11名科學家負責追蹤食源性寄生蟲，現在只剩下3人。

曾在2015年至2023年擔任FDA食品安全部門主管的梅恩表示，「我們曾經有一個國家諮詢委員會，負責就如何預防食品微生物污染向FDA和農業部(USDA)提供建議，但是這個諮詢委員會現在已被解散。我們過去常常與墨西哥的同行召開會議，探討如何合作改善食品安全。現在，整個團隊都被解雇。」

此外，過去30年來，由CDC、FDA、USDA和10個州衛生部門合作建立的食源性疾病主動監測網絡(FoodNet)持續對包括環孢子蟲在內的八種病原體進行監測。但自去年7月1日起，除沙門氏菌和大腸桿菌以外的其他病原體檢測已成為可選項目。

梅恩警告，若情況不改變，如果明年再爆發環孢子蟲病，政府可能還是束手無策。她說：「除非國會或其他什麼人介入。」

衛生部長小羅勃甘迺迪則是駁斥政府對食安把關不力的指控，表示相關批評「毫無根據」。