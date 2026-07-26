獨家專訪／NASA太空人林琪兒：剛到台灣時像觀光客，離開時像家人

林琪兒接受世界日報獨家專訪。（特約記者許振輝／攝影)

林琪兒(Kjell Lindgren)的NASA 藍色飛行服上，每一枚徽章都有一段故事。

2歲半離開台灣 從太空回望出生的島嶼

金色名牌表示他曾飛上太空；「300」代表他在兩次任務中，累計於太空生活及工作311天；「Mach 25」記錄太空船返回地球時，以超過音速25倍的速度穿越大氣層。最令他驕傲的，則是SpaceX Crew-4任務徽章：上面有四名太空人 的名字，中央是一隻蜻蜓，既呼應Crew Dragon太空船，也象徵飛行的靈活，「但我最喜歡的部分，是因為這枚徽章是我女兒設計的。」

飛行服上的徽章，記錄著他的任務、速度和飛行經歷；但若要說林琪兒自己的故事，還有另個更早的起點——一座他兩歲半便離開，數十年後仍會從太空回望尋找的島嶼。

「台灣是我人生故事中很重要的一部分，」他接受本報專訪時說，「那是我的旅程開始的地方，也是我家人來自的地方。」

台灣→英國→美國 身分的拉扯帶來力量

林琪兒1973年出生於台北，父親是瑞典裔美國人，當年以空軍軍官身分派駐台灣；母親是台灣人，兩人在清泉崗基地相識。他幼年住在台中，兩歲半後隨父母離開，之後因父親的工作輾轉不同國家，主要在英國和美國長大。

許多人以「第一位在台灣出生的NASA太空人」介紹他。被問到如何定義自己時，他沒有把這些經歷看成彼此衝突的身分。

他說，自己以身為美國人為榮；但台灣和英國帶給他的文化經驗，同樣塑造了今天的他。

林琪兒說，自己雖然在一個「很美國式的家庭」中長大，家裡卻始終保留著濃厚的台灣文化，表現在餐桌上的食物，也表現在一家人慶祝的節日。母親的家人仍住在台灣，他兒時曾利用暑假回台探親；就讀美國空軍官校期間，他副修中文，也曾到台灣進行約兩至三周的短期交流。

在不同國家、語言和文化之間長大，有時可能帶來身分上的拉扯；但回頭看，林琪兒認為，這段經歷帶給他的更多是力量。

「我非常感激自己有機會接觸美國以外的生活。」他說，在英國成長、出生於台灣，又生活在保有台灣文化的家庭，使他得以從不同角度理解世界。「這一直是我的優勢，我擁有特別的視角，也在我的職涯中幫了很大的忙。」

林琪兒2015年在太空站拍下出生地台灣，他形容是被雲霧包圍的珍寶，這張照片也被中華民國前總統蔡英文轉發。(取自Kjell Lindgren X帳號)

「它非常美非常綠 就像太平洋上的翡翠」

2015年，林琪兒第一次前往國際太空站。每當太空站飛越台灣上空，他總會望向窗外，試著從雲層間找出那座島。

多數時候，台灣被雲層覆蓋；偶爾遇上晴朗天氣，才能完整看見島嶼的輪廓。「它非常美，非常綠，就像太平洋上的一顆翡翠。」他說。有一次，陽光正好映在島嶼周圍，天空也足夠清晰，他拍下那張後來廣為流傳的照片。

他已不太記得按下快門那一刻的確切想法，卻仍記得終於清楚看見台灣時的興奮。對他而言，那不只是從太空拍下一座島，也讓他有機會把自己看見的台灣，分享給生活在那座島上的人。

從國際太空站望向地球時，太空人常會尋找自己去過的城市、親友居住的地方，以及與自己有所連結的土地。對林琪兒來說，台灣就是其中之一。雖然兩歲半以前的記憶只剩下零星片段，但他的生命從這座島嶼開始，家族的根也留在這裡。

麵包廠、軍醫院「重新連結」兒時記憶

今年4月，林琪兒受美國國務院公民講者計畫邀請訪台，走訪台北、新竹、桃園、台中和台南。相隔數十年後，他再次有機會花一段較完整的時間認識台灣。

抵台後，他回到自己出生的美國海軍醫院舊址，也走訪父母曾經生活的台中。

在劉麵包廠，他見到老闆劉哲基。這間麵包廠在美軍駐台時期曾為清泉崗基地供應麵包。林琪兒笑說，自己小時候應該吃過那裡的麵包，才有力氣長大成為太空人。

尋找醫院舊址，是想看看自己出生的地方；到台中走訪家人住過、去過的地點，甚至吃到兒時可能吃過的麵包，對他而言都格外特別。

回顧那趟行程，林琪兒用「重新連結」形容自己的感受。他重新接觸台灣的文化、歷史和人，也進一步了解父母當年的生活，以及自己與台灣的關係。

「我回到台灣時，覺得自己像一名觀光客；但離開時，我感覺自己是家人。」

那趟行程緊湊而短暫。林琪兒說，未來希望再次回去，不再只是隨著密集行程移動，而能真正停留一段時間，慢慢感受台灣的自然風景與文化。

除了追尋個人和家族的記憶，林琪兒也在訪台期間走進國家太空中心、大學及相關企業，了解台灣太空產業的發展。他看見大學投入研究、工程人才逐漸匯聚，加上民間企業與政府的支持，台灣正一步步建立自己的太空產業體系。

林琪兒接受世界日報獨家專訪。（特約記者許振輝／攝影)

努力就像買彩券 成為太空人前 當過醫師

他認為，台灣投入太空領域的時間雖然較晚，但憑藉既有的科技和製造實力，有能力加快發展腳步。

「台灣正逐步投入航太產業。」他期待NASA未來有機會與台灣的大學及國家太空中心合作，讓台灣在人類探索太空的過程中扮演更重要的角色。

他也相信，未來將有更多與台灣有連結的人進入太空。過去，進入太空的機會主要掌握在少數擁有載人太空計畫的國家手中；隨著商業太空飛行逐漸發展，進入太空的管道可能增加，台灣孩子成為太空人的機會也將隨之提高。

2015年，他從太空拍下台灣；今年4月，他回到出生地，走訪父母曾經生活的城市；幾個月後，又在花旗球場為大都會台灣日投出第一球。他與台灣的連結，也從出生地和家族背景，延伸到一次次實際的見面與交流。

他開始夢想成為太空人時，還只是一名小學二年級的學生。這條路並不順利：他曾面對極低的入選機率，也曾因氣喘誤診，以為太空夢就此中斷。

他後來轉向醫學，成為飛行外科醫師，直到2009年才獲選進入NASA太空人辦公室。他把努力比喻成替自己買下一張彩券。最後能否被選中，仍受到時機和運氣影響；但如果不先付出努力，就連參與的機會也不會存在。

給曾經夢想當太空人自己：祝你玩得開心

一路走來，他最常用兩句話提醒自己：「永不放棄」和「一步一步來」。

「面對龐大的目標或困難，有時會讓人覺得難以承受。」他說，但只要把目標拆開，專心完成眼前能做的事，經過許多小時、許多天、許多周，甚至許多年後，「你會很驚訝，自己原來可以完成這麼多事」。

訪問時間將近尾聲，林琪兒也準備前往花旗球場，為大都會台灣日投出第一球。離開前，被問起那個小學二年級便開始夢想成為太空人的自己：如果能對當年的孩子說一句話，他會說什麼？

林琪兒停了一下，笑著回答：「祝你好運，也要玩得開心。」

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