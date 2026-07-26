地表最大完整淡水生態系統之一 喬州奧克弗諾基沼澤獲選世界遺產

占地約40.7萬畝的喬治亞州奧克弗諾基沼澤獲選為聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產，這裡是全球最大的完整淡水生態系統之一。(美聯社)

喬治亞州奧克弗諾基沼澤(Okefenokee swamp)獲選聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產 (World Heritage site)，加入黃石國家公園(Yellowstone National Park)、大堡礁(Great Barrier Reef)、泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)等全球標誌性景點的行列。

華盛頓郵報 報導，聯合國委員會在南韓投票，將這項殊榮授予占地約40.7萬畝的奧克弗諾基國家野生動物保護區(Okefenokee National Wildlife Refuge)。這是全球最大的完整淡水生態系統之一，保護基金會(Conservation Fund)芬德伯克(Stacy Funderburke)對此表示，這證明該區域無可替代且值得全力守護。

作為美國南方最後一片荒野，奧克弗諾基是黑熊、紅冠啄木鳥與數千隻短吻鱷的棲息地，並擁有黑膠樹、兜狀瓶子草(hooded pitcher)及金喇叭花(golden trumpet)等食肉植物。這裡也是薩旺尼河(Suwannee River)與聖瑪麗斯河(St. Marys River)的源頭，廣闊泥炭沉積物更封存了大量二氧化碳。

此外，「奧克弗諾基」一詞源自美洲原住民語言，意為「震動的土地」，形容當地泥炭層上浮著植物與樹木的特殊沼澤地貌。

保護區最早由小羅斯福(Franklin D. Roosevelt)總統於1937年設立，1982年首次獲提名為世遺，但也長期面臨周邊採礦開發威脅。近期爭議焦點為一項鈦礦開採計畫，環保人士擔憂會破壞原始生態。保護基金會隨後購買周邊數千畝土地與礦權，喬治亞州自然資源廳(DNR)也宣布收購特雷爾嶺(Trail Ridge)沿線4000畝土地改建為野生動物管理區，以降低開發風險。

儘管有當地居民擔憂遊客湧入會影響生活品質，或質疑聯合國干涉土地產權，聯邦政府強調保護區仍完全由美國魚類及野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)擁有與管理。

25日的投票使奧克弗諾基成為喬治亞州首座、全美第27座世遺，與大峽谷(Grand Canyon)、大沼澤地(Everglades)、自由女神像(Statue of Liberty)及獨立廳(Independence Hall)齊名。這項殊榮不僅深化生態保護，也為周邊鄉村注入發展契機。