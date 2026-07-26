熱穹籠罩中部 7000萬人忍受華氏百度高溫 極端酷暑恐持續一周

美國中部大部分地區籠罩在熱穹(Heat Dome) 之下，氣溫超過100華氏度，兒童、長者以及慢性疾病患者應特別注意預防中暑。(路透)

美國中部大部分地區籠罩在熱穹(Heat Dome) 之下，氣溫超過100華氏度，7000萬人已收到高溫預警。

美聯社報導，這是7月以來的第三波熱浪 ，受影響地區從西南沙漠一直延伸到墨西哥灣 沿岸，並向北延伸至中西部及大平原地區。

國家氣象局(National Weather Service，NWS) 已向受熱浪侵襲地區發布極端高溫預警，其中內布拉斯加州西部地區在25及26日氣溫將高達108華氏度。

即使是通常氣候溫和的地區，例如蒙大拿及懷俄明州氣溫也將超過100華氏度。丹佛地區預計氣溫將比正常水平高出10至15華氏度。

NWS氣象專家奧拉維克(Bob Oravec)預計未來一周，這些地區基本上會維持此一氣溫水平；德州及墨西哥灣沿岸部分地區在29日將出現最嚴重的酷熱情況。

奧拉維克指出，中部地區下周末氣溫或會有所緩解，但即使緩解也可能只是暫時性；慶幸的是中大西洋地區及東北部地區能夠避過這波極端高溫，太平洋西北部大部分地區也能幸免。

美東7月初經歷首波酷熱，建國250周年紀念活動大受影響；7月中旬另一波熱浪襲擊了西南部和大平原地區；而最新一波影響的範圍更廣，且危害更大。

氣象專家指出，熱穹現象是由於大氣條件把熱力困住，無法散去而造成持續高溫，令人感到給酷熱罩著而感不適，即使到了夜間氣溫也不會顯著下降，民眾無法入睡難以充分恢復精神，同時熱壓力是會累積，高濕度會令體感溫度更高。

兒童、長者以及慢性疾病患者，特別容易出現中暑等嚴重情況。基本措施非常重要：包括尋找有空調的地方或避暑中心，確保飲用足夠水分，以及在陽光下曝曬。

氣候變遷關注組織「氣候中心」(Climate Central) 的項目主管潘興(Andy Pershing)指出，目前民眾經歷的正是1990年代氣候模型預測，就是更頻繁、更嚴重的熱浪，更大幅的溫度異常，更高的濕度，以及更熱的夜間。