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科羅拉多野火延燒 殉職消防員增至4人

編譯彭馨儀／綜合報導
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科羅拉多州野火衛星空照圖。(路透)
科羅拉多州野火衛星空照圖。(路透)

內政部(Interior Department)25日發布聲明證實，43歲野外消防員馬修斯(Nathan Matthews)6月在科羅拉多州西部撲救諾爾斯野火(Knowles Fire)時嚴重燒傷，經過數周搶救後，24日仍因傷重不治。使得野火殉職人數增加至四人，也是美西地區近年來最為慘重的消防員殉職悲劇之一。

美聯社報導，馬修斯來自內布拉斯加州林肯市(Lincoln)，隸屬直升機滅火隊(Helitack)。6月27日在科羅拉多州大章克辛市(Grand Junction)以西的梅薩郡(Mesa County)執行滅火任務時，突遭迅速蔓延的大火包圍吞噬。儘管隊員們在危急時刻緊急部署帳篷式個人緊急避難所試圖自保，仍造成巴克(Emily Barker)、哈切森(Nick Hutcherson)與沃森(Sydney Watson)3名隊員當場殉職，馬修斯與另一名隊員則重傷送醫。除了科羅拉多州災情慘重，極端乾旱與強風亦助長美西多州火勢，其中俄勒岡州姊妹市(Sisters)附近因閃電引發的大火過火面積已達40平方哩，每小時30哩的陣風嚴重威脅當地社區安全，逼使數十名居民緊急撤離至當地高中的臨時避難所安置，市民與商店亦隨時準備因應火勢變化。

路透報導，野外消防員被大火吞噬，成為2013年亞利桑納州亞內爾山火(Yarnell Hill Fire)以來最致命一次，當年有19名消防員殉職。受到美西地區今年冬季積雪量創下歷史新低影響，乾旱與高溫氣候大幅加劇，使全美野火形勢比往年更加嚴峻；鄰國加拿大的野火資訊系統亦顯示當前有900多處火災正在燃燒，其中數百架飛機與數千名人員正投入滅火。面對嚴峻挑戰，林務局(U.S. Forest Service)局長舒爾茨(Tom Schultz)日前向國會表示，林務局目前已全面採取「完整撲滅」策略，要求消防團隊在所有自然引發的火勢規模尚小之際便將其徹底控制並撲滅，而非為了生態利益放任其繼續燃燒。

上月底在科羅拉多與猶他州交界梅薩郡火場殉職的消防員，遺體運送下山時，所有警消人員...
上月底在科羅拉多與猶他州交界梅薩郡火場殉職的消防員，遺體運送下山時，所有警消人員列隊致敬。(美聯社)

精華 FAQ

  • 根據內政部聲明與媒體報導，這場諾爾斯野火已造成4名消防員殉職。最新不治者是43歲的馬修斯，他在6月執行滅火任務時重傷，經數周搶救後仍於24日身亡。

  • 馬修斯隸屬直升機滅火隊，6月27日在科羅拉多州梅薩郡執行任務時，遭迅速蔓延的大火包圍並嚴重燒傷，雖經多周治療，最後仍因傷勢過重於24日不治。

  • 內文提到俄勒岡州姊妹市附近的閃電野火已延燒至40平方哩，迫使數十人撤離；同時美西冬季積雪創低、乾旱高溫加劇火勢，林務局也採取全面撲滅策略應對。

內政部 內布拉斯加州 俄勒岡州

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