郵政耽擱 加州近15萬張郵寄選票被廢

加州今年6月的初選，有將近15萬張郵寄選票遭到作廢，最主要原因是由於郵戳日期太晚。圖為洛杉磯郡選務人員在檢查收到的郵寄選票。(美聯社)

加州 今年6月的初選，有將近15萬張郵寄選票 遭到作廢，比率與數量均較往年增加。加州為了提高投票 率並確保每張選票都被計算，實施多項便利措施，但郵戳延誤與郵政 系統調整，成了選票無法計入的最大主因。

美聯社報導，加州州務卿辦公室統計，6月初選共有14萬8241張郵寄選票被作廢，占所有郵寄選票的1.73%，高於2024年初選的10萬8982張(1.56%)及2022年的10萬5818張。依規定，郵寄選票只要在選舉日(Election Day)或之前蓋上郵戳，並於7天內送達即可計票。

其中有9萬3479張選票是因逾期而被作廢，為最主要原因。「加州選民基金會」(California Voter Foundation)會長亞歷山大(Kim Alexander)指出，選票被拒主因在於郵戳日期太晚，而非太晚送達。專家懷疑這與郵政總局(U.S. Postal Service)作業流程變更有關，導致郵戳顯示送抵處理中心當天，而非交寄日；加上州長初選競爭激烈，許多選民拖到最後幾天才寄出。

南加大「包容性民主中心」(Center for Inclusive Democracy)主任羅梅洛(Mindy Romero)也表示，近年逾期作廢的郵寄選票持續增加，原因值得深究。

因擔心郵件處理中心整併影響郵戳日期，民主黨參議員已於1月致函郵政總局表達關切。加州選務官員先前也曾提醒選民盡早寄回選票。各縣中以農業重鎮杜拉瑞縣(Tulare County)郵寄選票作廢率最高，達3.52%。

此外，近4萬4000張選票因選民簽名與官方紀錄不符而被擱置，超過8300張選票因信封無簽名作廢，另有743人因重複投票而讓郵寄選票失效。

長期以來，加州計票速度全美墊底，與迅速完成計票的佛州及德州形成強烈對比。6月初選後，川普總統便藉此抨擊加州選舉制度，司法部(Department of Justice，DOJ)也針對洛杉磯郡(Los Angeles County)的選舉展開調查。不過，研究顯示郵寄投票舞弊數量很少，布魯金斯研究院(Brookings Institution)2025年報告指出，每1000萬張郵寄選票中僅約4件。