煙霾影響世界盃決賽8萬人？西班牙選手稱聞到燒焦味
加拿大野火造成的嚴重煙霾幾乎籠罩整個北美東岸，19日在新澤西州紐約大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行的世界盃決賽亦有可能受影響。
美聯社報導，這場由阿根廷與西班牙對決的冠軍戰，若煙霾情況到時未獲改善，不但影響球員的表現，預計8萬多名來到這座露天體育場觀賽的球迷，健康同樣受到影響。
儘管17日空氣品質有所改善，然而煙霾究竟會否影響決賽又或影響程度有多大，目前仍屬未知數。
哥白尼大氣監測服務中心高級氣象專家帕林頓(Mark Parrington)指出，當地預計18日會迎來高達1.25吋降雨，雨後的氣象變化成為關鍵。
因為氣旋系統後方有另一股煙霾跟隨，目前尚不清楚19日會有多少煙霾擴散至紐約或新澤西。
氣象網站weather.com的高級氣象學家貝爾斯(Jonathan Belles)也說，問題在於新澤西州北部上空到時的煙霾濃度會達到什麼程度。
白宮一名匿名官員向美聯社透露，包括白宮國際足總工作小組(White House FIFA Task Force)主任安德魯．朱利安尼(Andrew Giuliani) 在內的政府成員，一直與足球管理機構商討此事及密切注視野火情況。
川普總統定於17日晚上會見國際足總主席英凡提諾(Gianni Infantino)，但他在社媒發文隻字不提世界盃決賽，只表示「追究加拿大的責任，美國正遭受骯髒、汙染嚴重且不健康的空氣的侵襲，完全不可接受！」
至於準備決賽的西班牙隊，16日在煙霾下在新澤西州東漢諾威戶外操練，此舉引發專家擔憂，認為應改在室內集訓。
西班牙國腳梅里諾(Mikel Merino)也說聞到空氣中的燒焦味，但「面對世界盃決賽，必須盡量將所有外界因素拋諸腦後」。
聖地牙哥加州大學醫學教授達爾奎恩(Chantal Darquenne)指出，即使空氣品質一般，煙霾也可能影響球員表現，煙霾會攻擊人體導致氣喘病例激增，也會引發身體不同部位的炎症，進而引發免疫系統的各種反應。
因加拿大野火引發的煙霾籠罩北美東岸，19日在新澤西州舉行的決賽可能仍受波及。若空氣品質未改善，球員表現與現場觀眾健康都可能受到影響。 預計有8萬多名球迷前往露天的MetLife Stadium觀賽，若煙霾濃度偏高，長時間暴露在戶外空氣中可能引發呼吸道不適，對兒童、長者與氣喘患者更不利。 西班牙國腳梅里諾表示訓練時聞到燒焦味，但仍盡量忽略外界因素；醫學教授則指出煙霾可能增加氣喘與發炎反應，並建議球隊改在室內集訓以降低風險。
精華 FAQ
因加拿大野火引發的煙霾籠罩北美東岸，19日在新澤西州舉行的決賽可能仍受波及。若空氣品質未改善，球員表現與現場觀眾健康都可能受到影響。
預計有8萬多名球迷前往露天的MetLife Stadium觀賽，若煙霾濃度偏高，長時間暴露在戶外空氣中可能引發呼吸道不適，對兒童、長者與氣喘患者更不利。
西班牙國腳梅里諾表示訓練時聞到燒焦味，但仍盡量忽略外界因素；醫學教授則指出煙霾可能增加氣喘與發炎反應，並建議球隊改在室內集訓以降低風險。
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