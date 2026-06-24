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NBC主播母綁架案 神祕字條稱已喪命 家人籲知情者出面

編譯中心／綜合報導
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據稱一張於2月媒體收到的字條寫道，NBC節目主播葛瑟瑞(左)的母親南西(右)已喪...
據稱一張於2月媒體收到的字條寫道，NBC節目主播葛瑟瑞(左)的母親南西(右)已喪命。(路透)

NBC節目主播葛瑟瑞(Savannah Guthrie)的母親失蹤多時，據信遭到綁架，引發全美關注。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一張於2月寄給媒體的勒索字條寫道，她的母親已喪命。葛瑟瑞23日再次激動呼籲，知道相關資訊者請挺身而出。

國家廣播公司新聞網(NBC News)「今日」(Today)節目共同主持人葛瑟瑞的母親南西．葛瑟瑞(Nancy Guthrie)，於今年2月1日在亞利桑納州土桑市(Tucson)住家附近失蹤，至今仍下落不明。

南西現年84歲，最後一次被人目擊是在1月31日晚間9時45分左右。在報案失蹤10天後，聯邦調查局(FBI)取得令人不安的門鈴攝影機影像，顯示在她失蹤當天早晨，一名持槍戴面罩男子出現在她家外。FBI隨後將該名男子列為嫌犯。

NBC在22日報導，本案調查人員已檢視過南西失蹤後，媒體收到的兩張字條，並認為其內容可能具可信度。第一張字條聲稱南西平安無恙，但要求支付加密貨幣，作為她獲釋的條件。

CNN報導，根據執法單位消息人士，第二封字條指稱，南西已經喪生，他們並非故意殺害她，她在被綁架後不久便去世。

3名知情人士告訴NBC，第二封字條稱南西已逝世，但文中未包含任何道歉內容，未提到她是被殺，也未提出以支付費用換取其遺體歸還的要求。

這起失蹤案受到全美關注，並且引發大規模搜捕行動。葛瑟瑞2月時曾在社群媒體發布影片，聲淚俱下地懇求綁匪出示南西還活著的證明。

葛瑟瑞先前表示，家屬現正懸賞最高100萬元，徵求能夠提供線索、協助尋回其失蹤母親的人士。

「我們承受巨大的痛苦，無法獲得平靜……我們愛我們的母親。我們永遠不會停止尋找她，」葛瑞瑟23日在「今日」主播台上表示，當時她左手拿著一張面紙。

葛瑞瑟談到NBC的報導時說，「對於這則報導，我沒有任何評論。我並未參與我們的新聞採訪報導工作。但我不能假裝自己不在這裡。既然我在這裡，我想藉此機會請求大家，真的，是懇求大家，站出來提供線索。一定有人知道些什麼。」

精華 FAQ

  • 南西．葛瑟瑞於今年2月1日在亞利桑納州土桑市住家附近失蹤，最後一次被目擊是在1月31日晚間9時45分左右，至今仍下落不明。

  • FBI取得門鈴攝影機影像，顯示她失蹤當天早晨有一名持槍戴面罩男子出現在住家外，之後將此人列為嫌犯；另有兩封寄給媒體的字條被納入調查。

  • 葛瑟瑞在節目上情緒激動地呼籲知情者站出來提供線索，並表示家屬懸賞最高100萬元，希望換得能協助尋回母親、釐清真相的關鍵資訊。

FBI 亞利桑納州

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