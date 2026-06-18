AI新創公司Cursor賣給SpaceX 創始工程師黃紹儒來自台灣

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX宣布以600億美元收購AI編程新創Cursor，核心人物包括年僅25歲的執行長楚羅與來自台灣的早期工程師黃紹儒。

馬斯克 的SpaceX 16日宣布，同意以600億美元收購AI編程新創公司Cursor，以便在程式撰寫工具方面追趕對手，強化SpaceX在企業AI市場的地位。在這筆重磅交易幕後，有年輕人的故事，一是25歲的Cursor執行長邁克爾·楚羅(Michael Truell)，二是23歲的黃紹儒(Ian Huang)，他來自台灣，是Cursor早期工程師。

據「數位時代」報導，楚羅在15歲就做出教人寫程式的遊戲Halite，吸引數千名從未碰過程式的學生。18時接受一場原訂一小時的程式測驗，他不到10分鐘就解完。他2022年從麻省理工(MIT)畢業後，2023年推出Cursor。

黃紹儒念過台北美國學校，後就讀香檳伊利諾大學，父親是台灣大學電機系教授黃鐘揚。黃紹儒讀高中時，即是早期Cursor重度用戶，他寫的專案在全球最大的雲端程式碼託管平台GitHub累積逾2700顆星、一度登上當周趨勢榜首。

楚羅注意到黃紹儒亮眼的表現，親自寫了封面試信給他。黃紹儒休學進入Cursor時，全公司只有七人；他成為四位創辦人之外的第二號員工。Cursor現在已有員工700人，服務60%的財星500大企業。

黃紹儒曾分享，爸爸要求他做機器人專案，他不願意聽從，拿條件交換，「爸爸說只要在GitHub拿到500顆星星，就不用做機器人。」如今黃紹儒已超過高中時爸爸給他的目標數逾五倍。

除了OpenAI與Anthropic，Cursor也靠AI讓程式撰寫自動化，吸引了大批程式設計師使用。Cursor的AI助理在2023年推出，用來協助工程師提高編寫程式與除錯效率，2024年用戶為4萬多人，2025年底驟升至數百萬人。

這讓該公司成了歷來成長最快的新創之一，也是「vibe coding」(氛圍編碼)的要角。Vibe coding是指無須了解程式語言，以對話告訴AI想要什麼，請AI代勞寫程式。

根據申報文件，Cursor投資人將有權利，據公司的600億美元估值取得SpaceX股票，這樁併購案預計在今年第三季完成。SpaceX收購Cursor，代表在AI領域的最新重大投資。