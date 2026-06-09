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生育率為何救不起來？ 研究將矛頭指向「智慧型手機」

中央社／華盛頓8日電
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圖為一人拿著智慧型手機。(路透資料照片)
圖為一人拿著智慧型手機。(路透資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國研究認為智慧型手機普及，可能是生育率下滑的重要因素之一。
  • 重點二：研究指出，iPhone問世後，青少年與二十多歲女性生育率明顯下降。
  • 重點三：學者認為手機改變社交與性行為，但也有研究者對因果關係持保留。

隨著各國政府設法扭轉生育率下滑趨勢，美國最新研究指出，智慧型手機的普及，可能是導致生育率下滑的重要因素之一。

法新社報導，美國國家經濟研究局（NBER）今天發表的研究以「iPhone是避孕工具嗎？」為題，探討自2007年以來美國生育率下滑22%的原因。

研究指出，過去外界曾將此歸因於2008年金融危機，然而隨著經濟復甦，生育率仍未回升。

其他可能原因包括避孕措施普及、女性教育程度提升，以及住房與育兒成本上升等，但至今仍未確立明確原因。

密德伯里大學（Middlebury College）經濟學家邁爾斯（Caitlin Myers）和其學生胡伯（Ezekiel Hooper）提出假設，2007年蘋果（Apple）iPhone問世後智慧型手機普及，可能與生育率下降有關。

研究發現，iPhone普及與美國15至19歲女性生育率下滑4.5%至8%，以及20至24歲女性生育率下降3.2%至6.6%存在關聯。

研究人員強調，iPhone並非造成生育率下滑的「唯一因素」，但智慧型手機的問世，確實在2007年後生育率下滑扮演重要角色，因為它改變了人們行為模式，減少面對面互動。

他們指出：「隨著智慧型手機普及，與朋友面對面相處的時間以及性行為皆急劇減少，與此同時，色情內容消費增加，可能取代伴侶性行為。」

另一項於5月發表的研究也發現類似趨勢，辛辛那提大學（University of Cincinnati）經濟學家哈德遜（Nathan Hudson）與波耶多（Hernan Moscoso Boedo）分析128個國家的數據，研究智慧型手機普及率與青少年生育率之間的關係。

結果顯示，當智慧型手機開始普及後，生育率下滑速度明顯加快，且此現象存在於不同醫療、福利、經濟與文化背景的國家之中。

研究認為，這反映出「全球正面臨一場共同的科技衝擊」。

不過，部分學者對此仍持保留態度，認為美國青少年生育率早在1990年代初期就開始下降，遠早於智慧型手機普及的年代。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，美國生育率已降至歷史低點，而多數亞洲主要經濟體也面臨未來人口萎縮的危機。

中國2016年放棄長期的一胎化政策，日本與韓國則投入大量資源推動鼓勵生育的政策，但成效有限。

撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）等較貧困地區仍維持高生育率，而印度、巴西等中等收入國家正面臨生育率快速下滑的挑戰。

精華 FAQ

  • 研究把矛頭指向智慧型手機普及，認為2007年iPhone問世後，手機改變人們的生活與互動方式，可能成為美國生育率持續下降的重要原因之一。

  • 研究發現，iPhone普及與15至19歲女性生育率下降4.5%至8%，以及20至24歲女性下降3.2%至6.6%存在關聯，顯示年輕族群受影響較大。

  • 因為美國青少年生育率在1990年代初期就已開始下降，時間早於智慧型手機普及，因此學者認為手機可能只是因素之一，未必是唯一或主要原因。

Apple iPhone

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