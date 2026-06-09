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南卡華裔店主槍殺少年無罪 非裔掀抵制中餐聲浪

編譯盧炯燊／綜合報導
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死者的母親妮可．卡馬克敦促社區成員，抵制那些他們認為對黑人顧客抱持懷疑態度的亞裔...
死者的母親妮可．卡馬克敦促社區成員，抵制那些他們認為對黑人顧客抱持懷疑態度的亞裔商店。圖為卡馬克得知周智基無罪後落淚。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南卡華裔店主周智基槍殺非裔少年案，陪審團最終判其無罪釋放。
  • 重點二：死者母親呼籲抵制對黑人顧客不友善的亞裔商店，引發爭議。
  • 重點三：非裔網友再喊抵制中餐，網路回應分歧，支持與嘲諷並存。

南卡州哥倫比亞市(Columbia)加油站兼便利店華裔老闆周智基(Chikei Rick Chow，譯音)開槍擊斃非裔少年獲判無罪後，死者母親敦促抵制對非裔不友善的亞裔商店，也有非裔號召「棕色皮膚的兄弟姐妹」抵制中餐，但招來不一的回應。

CNN 報導，周智基6月1日獲判無罪後，死者卡馬克-貝爾頓(Cyrus Carmack-Belton)的家人及支持者即舉行抗議活動，公開呼籲透過經濟施壓。死者的母親妮可．卡馬克(Nicole Carmack)敦促社區成員，抵制那些他們認為對黑人顧客抱持懷疑態度的亞裔商店，不應在感覺被監視的商店「花錢」。

「如果我們走進一家商店，而他們一路跟著監視我們，那就不要把錢花在那裡，」卡馬克6日下午在州議會大廈的一場集會上表示。

卡馬克是指在周智基受審期間播放的監視錄像中，可見到周智基的妻子艾莉絲(Alice Chow)在加油站跟著卡馬克-貝爾頓，緊盯著他的一舉一動。

「如果他們(亞裔商店)不支持你，那你也不要支持他們，」卡馬克說，「我們的錢不應該被帶離我們的社區，我們應該像過去『黑人華爾街』時代那樣，建立屬於自己的社區。」

在陪審團裁定周智基無罪後，南卡羅來納州及其他地區有許多民眾也在社群媒體上發聲，開始呼籲抵制亞裔商店。

作為對死者母親的回應，一名非裔女子透過視頻向「棕色皮膚的兄弟姐妹們」喊話，宣布「我們現在要抵制中餐」。

這名女子說「有人可以殺害我們當中的任何一個卻逍遙法外」，表示自己「正在抵制中餐」，並邀請其他人加入行動，問道「你們呢？」

報導指這段視頻迅速在網上走紅，留言者的評論不一，各有褒貶，既有對抵制活動的嘲諷，也有表示支持。

其中一個可能是亞裔的網友半開玩笑留言說，「我們如何讓他們抵制我們？誰來告訴他們，他們有多可怕？」

本案發生於2023年，商店一再遭搶劫的周智基，向他懷疑偷竊的14歲卡馬克-貝爾頓背後開槍致死，被控謀殺，自此三年來一直被關押。

CNN報導，調查人員後來認定卡馬克-貝爾頓並沒有偷竊任何東西，但辯方律師辯稱周智基開槍，是因為認為死者用槍指著他的兒子，為了自衛而開槍。陪審團1日最終接受這項辯護，裁定周無罪及當庭釋放。死者家屬的代表律師對裁決極為不滿說，他們打算對周提出民事訴訟。

南卡州哥倫比亞市加油站兼便利店華裔老闆周智基(譯音)自衛開槍擊斃非裔少年獲判無罪...
南卡州哥倫比亞市加油站兼便利店華裔老闆周智基(譯音)自衛開槍擊斃非裔少年獲判無罪。圖為周智基1日被判無罪後由法警護送離庭。(美聯社)

圖為周智基1日出庭，最後被判無罪。(美聯社)
圖為周智基1日出庭，最後被判無罪。(美聯社)

精華 FAQ

  • 辯方主張他是在誤以為死者持槍威脅其子時，為自衛而開槍；陪審團接受此說法，最終判他無罪並當庭釋放。

  • 她呼籲社區不要在被監視、被懷疑的亞裔商店花錢，認為若店家不支持黑人顧客，就不該支持他們，以經濟施壓回應。

  • 相關影片迅速走紅後，留言者意見不一，有人支持以抵制表達不滿，也有人嘲諷這類行動，顯示社群反應相當分裂。

南卡 非裔 華裔

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