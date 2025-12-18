1月移民排期 EB類前進 親屬類不變

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
資料來源：國務院　記者陳熙文／製表
資料來源：國務院　記者陳熙文／製表

國務院17日公布2026年1月移民排期，其中親屬移民項目，全部原地踏步。

在職業移民項目的部分，中國出生第一優先前進10天，非中國出生有名額；中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進92天、非中國出生前進60天；中國出生第三優先(一般類)前進30天、非中國出生前進7天；中國出生第三優先(非技術勞工)前進365天、非中國出生前進31天；中國出生第四優先(一般類)前進122天、非中國出生前進122天。

在第四優先(宗教人士)的部分，中國和非中國出生皆前進122天。中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心皆前進31天。

親屬移民類

第一優先(公民的成年未婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步；

第四優先(成年公民兄弟姊妹)中國出生原地踏步，非中國出生原地踏步。

職業移民類

中國出生第一優先前進10天，非中國出生有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進92天、非中國出生前進60天；

中國出生第三優先(一般類)前進30天、非中國出生前進7天；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進365天、非中國出生前進31天；

中國出生第四優先(一般類)前進122天、非中國出生前進122天；

中國出生第四優先(宗教人士)前進122天；非中國出生前進122天；

中國出生第五優先EB-5非區域中心前進31天，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5區域中心前進31天；非中國出生有名額。

