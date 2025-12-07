AI取代我的工作？AWS技術長：做好一件事就不用怕

我的頻道

編譯中心／綜合報導
亞馬遜AWS技術長佛格斯5日在拉斯維加斯的AWS年度盛會「re:Invent」上演講時表示，AI不會取代人類工作。(路透)
亞馬遜旗下雲端大廠AWS年度盛會「re:Invent」最近在拉斯維加斯舉行，AWS技術長佛格斯(Werner Vogels)4日發表他在大會歷來最後一場主題演講。面對全球開發者最焦慮的議題「AI是否會取代我的工作」，佛格斯堅定直言，「絕對不會，只要你進化(if you evolve)。」

他提出「文藝復興開發者」框架，強調在人工智慧(AI)程式碼生成速度超越人類理解的時代，開發者必須從單純的編碼者，轉型為具備系統性思考、當責精神與博學視野的構建者。

佛格斯被視為AWS架構的靈魂人物，多年來re:Invent大會都由他的主題演講壓軸。然而佛格斯4日在演講開場時感性宣布，這將是他最後一次主持re:Invent主題演講，他強調自己並非要離開亞馬遜，而是認為在經歷十多年後，該讓AWS內部更多年輕、多元的聲音站上舞台。

中央社報導，在演講開場，佛格斯直球對決當前科技圈最熱門的話題。他提到走訪全球時，各地工程師都在問，「AI會搶走我的工作嗎」。他認為這個問題應該重新定義為，「這會讓我變得過時(obsolete)嗎」。

「絕對不會，只要你進化」，佛格斯回顧電腦發展史，技術的層級不斷提高，但開發者的核心價值從未改變。「世界是屬於你們的，不是屬於工具的」，他強調工具會不斷變革，但構建者(builders)的角色依然不可或缺。

不過，佛格斯也提醒，AI時代的工作型態將發生本質上的改變，開發者將會寫更少的程式碼，但須驗證更多的程式碼。因為AI生成程式碼的速度極快，瞬間就能產出大量內容，但人類的理解能力卻無法同步跟上，這種落差導致了「驗證債」(verification debt)的產生，也就是軟體在未被真正驗證其功能與安全性之前，就被推向生產環境。

佛格斯認為，當前AI、太空科技與機器人技術的匯流，讓人類處於類似「文藝復興」的黃金時代，因此他提出「文藝復興開發者(Renaissance Developer)」應具備的五大特質，包括「保持好奇心」、「系統性思考」、「精準溝通」、「當責精神」、「博學視野」。

做為亞馬遜技術文化的建立者，佛格斯演講的最後一席話充滿感性。他提醒在場數萬名開發者，當消費者按下亞馬遜的購買按鈕或使用各種便利App時，沒人會看見背後辛苦維護資料庫、確保部署順利的工程師。

「客戶永遠不會告訴你，你的資料庫工程師做得太棒了。只有你理解投入其中的心血」，佛格斯說，支撐這個數位世界運作的，是工程師對於「卓越營運」(operational excellence)的職業自豪感，即使在沒人看見時也能把事情做對。

