民調：節日購物季 40%民眾減少支出 策略是少買一點禮物

快訊

編譯盧炯燊／綜合報導
美國運通於2019年發起的「小企業星期六」，緊接「黑五」之後，為小型商店、企業提供更多的曝光機會。(美聯社)
最新調查顯示，許多美國人持續感受到經濟不景氣帶來的壓力，在這個假日購物季會大幅減少購買禮物。

根據財經新聞頻道CNBC的CNBC SurveyMonkey2025年度「小企業星期六調查」(Small Business Saturday Survey)的最新數據，接近80%美國人認為今年的物價較高，四成表示在這個假日購物季會減少支出。

在計畫減少支出的人裡，有60%的人最大減少開支的是購買禮物，近半數會減少在外面就餐次數，也會大幅減少購買大件商品及娛樂方面等開銷。

雖然只有15%的受訪者說會在「黑色星期五」及「網路星期一」(Cyber Monday)等主要促銷日購物，但實際上這兩個熱門促銷日，仍然吸引了相當數量的購物者，分別占45%和39%。

為了節省開支，近一半說會減少非必需品的支出，33%會使用優惠券或會員積分， 17%會先制定節日預算，尤其Z世代及千禧世代的年輕消費者，今年更傾向做好預算。這表明在當前的經濟環境下，年輕人受到的衝擊比其他群體更大。

至於由美國運通於2019年發起的「小企業星期六」，日期是緊接「黑色星期五」之後，目的是在假日購物季為小型商店、企業提供更多的曝光機會。現在近25%消費者認為，「小企業星期六」是重要的購物日。

不過大多數受訪者對該個購物日的了解程度不高，加上商品價格上漲，明顯缺乏購物意願。41%表示對當地小商家缺乏了解，25%說小商家的價格高於大型零售商，近20%指小商家的配送選擇不夠便捷。

川普政府對進口貨物開徵關稅，對受訪者來說，有無影響各占一半，40%說會因關稅減少節日支出，但39%則表示沒有受影響。

黑色星期五 關稅 零售商

