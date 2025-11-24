我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

對景氣樂觀 貝森特不信2026會出現衰退

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
財政部長貝森特對明年的經濟展望十分樂觀。(路透)
財政部長貝森特對明年的經濟展望十分樂觀。(路透)

財長貝森特(Scott Bessent)23日接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the press)節目專訪，表示對景氣樂觀，否認美國經濟有陷入衰退之虞。

貝森特說：「我對2026年的經濟非常、非常樂觀。我們已準備迎接一個非常強勁的無通膨成長經濟。」他並且表示：「我們相信健保支出會有所下降。」他指出，川普政府本周會發布相關新聞。

國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)本月稍早曾經提出警告，「我們開始看到經濟中一些部門可能陷入衰退。」貝森特在23日的專訪中對此做出回應，他表示他承認經濟有一些部門面臨壓力，例如住房。他說：「很顯然地，住房十分辛苦，對利率敏感的部門已進入衰退。」他並且表示，最近的政府停擺風波也對經濟造成壓力。

NBC本月稍早所做的一項民調顯示，有三分之二的已登記選民認為川普政府在經濟與降低生活成本方面做的不足。貝森特對此提出辯解表示，川普總統在夏季所簽署的「又大又美法」案與他的貿易和關稅政策將會在明年為美國人民帶來強勁成長的經濟。

他說：「我對2026年非常有信心，因為我們將會看到總統在和平協議、貿易協議與又大又美法案上帶來輝煌的成就。」他也強調，各個部門的立法也已開始「發揮作用」。

與此同時，哈塞特接受福斯新聞(Fox)的訪問，預測「明年絕對是突飛猛進的一年。」哈塞特表示：「明年的好消息是工廠將各就各位，大家也開始找到工作，前景一片大好。」

此外，貝森特也在華盛頓郵報23日刊出的投書中敦促共和黨應結束民主黨阻撓議事的行動。他在文中指出，共和黨應了解阻撓議事對國家有百害而無一利，因此應終結這樣的情況。」

貝森特在文中指出，在最近的政府停擺上，是民主黨無法在法庭與媒體上打擊川普總統，只有傷害到美國人民。如果參院民主黨還試圖關閉政府，參院共和黨就應立即阻止。

貝森特 川普 民主黨

上一則

周末票房 「魔法壞女巫2」首日吸金1.5億 全球賣座2.26億

下一則

消費者謹慎購物…零售業者 難盼年底假期銷售奇蹟

延伸閱讀

政府效率部宣告解散 提前8個月喊卡

政府效率部宣告解散 提前8個月喊卡
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼

川普最新穿搭讓左派支持者炸鍋：想裝「潮」學曼達尼
澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台