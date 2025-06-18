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響應食藥局新規 食品大廠卡夫亨氏 美國產品2年後停用人工色素

記者張聲肇／綜合報導
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食品大廠卡夫亨氏集團宣布，2027年起美國產品將停用人工色素。圖為位於匹茲堡的卡夫亨氏食品公司總部。(美聯社)
食品大廠卡夫亨氏集團宣布，2027年起美國產品將停用人工色素。圖為位於匹茲堡的卡夫亨氏食品公司總部。(美聯社)

食品大廠卡夫亨氏集團(Kraft Heinz)17日宣布，2027年起美國產品將停用人工色素。

卡夫亨氏此舉在響應聯邦公衛當局的建議，讓美國的食品供應鏈逐步淘汰含人工色素的產品。人工色素是從石油提煉出來的綜合添加劑。

卡夫亨氏食品公司說，目前行銷美國的產品已有90%不含食品、藥物、色澤添加劑。仍含人工色素的產品，2027年底前將下架完畢，此後也不再使用。這些添加劑是食品與藥物管理局(FDA)核准用於食物、藥品和化妝品的化學成分。

卡夫亨氏食品說，仍含這些添加劑的產品主要是飲料和甜點類，例如以 Crystal Light、 Kool Aid、 Jell-O 和 Jet Puffed等品牌行銷的產品。它說，這些產品將用天然色素來取代人工色素。

卡夫亨氏集團北美總經理納維歐(Pedro Navio)說，「本公司產品絕大多數使用天然色素或不添加色素，其他產品也朝減少使用(食藥局核准的)人工色素的方向邁進。」

卡夫亨氏牌義大利起司通心粉2016年起就不再含有人工色素、味精和防腐劑；蕃茄醬一向就不含人工色素。

卡夫亨氏集團正與授權公司洽談，希望生產卡夫品牌的夥伴業者也不用人工色素，有人工色素的，要逐步移除。

食藥局局長馬卡里(Marty Makary )4月宣布，2026年底之前完全消除食品裡面的人工天色素，不過此一階段，主要仰賴業者主動配合。

公衛社團呼籲已久，希望美國食品禁用人工色素，因為有研究指出，人工色素可能造成兒童過動、注意力無法集中等神經行為問題。食藥局卻認為經它核准使用的人工色素很安全，整體科學證據也顯示，食用含色澤添加劑的食品，對多數兒童不會造成不良後果。

食藥局目前核准食品業者使用36種色澤添加劑，其中8種是綜合染色素。今年1月，食藥局宣布，2027年底之前食品禁用3號紅色素，因為糖果、蛋糕和某些藥品所含的紅色素讓實驗老鼠罹癌。

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