路州3公民幼童 隨母遭遣送宏都拉斯惹議

深夜執行掃蕩行動的移民執法局探員。近來有多名美國公民幼童隨同無證母親遭移民執法局逮捕、遣返。(美聯社)

來自兩個不同家庭，年齡分別為2歲、4歲、7歲的三名美國公民 幼童，25日清晨在移民 和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)掃蕩行動中各自隨著宏都拉斯籍母親被遣返 到宏國，其中4歲兒童患有罕見癌症四期，遣送出境時沒有攜帶藥品也無法聯絡醫生。華盛頓郵報報導，這些案例讓川普政府再次遭到質疑，擴大遣返行動恐讓美國公民與非公民的權利同樣受到傷害。

律師指出，這兩個家庭都是依照「強化監督到案計畫」(Intensive Supervision Appearance Program，ISAP)規定，前往紐奧良移民局辦公室定期報到時突然遭押，隨即被送到車程3小時外的路州亞利山卓亞(Alexandria)，不得與家人或律師聯繫，然後就被送上前往宏都拉斯的遣返專機。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)路州分部執行主任歐德姆斯(Alanah Odoms)說：「沒有什麼比在沒有正當程序之下驅逐美國公民更公然違反憲法，尤其是這些公民是處境最弱勢的孩子，況且不是一般孩子，而是病情攸關性命的兒童。」

另外，在佛羅里達州，移民局官員最近幾天遣返一名育有1歲女兒的古巴婦女，造成骨肉分散。律師指出，無犯罪前科的海蒂‧桑契斯(Heidy Sánchez)前往坦帕(Tampa)移民局辦公室定期報到時遭到拘留，沒辦法對外聯絡，兩天後就被遣返到古巴。律師說，桑契斯的1歲女兒患有癲癇，仍在哺乳期。

美聯社報導，這三個家庭遭到遣返的案例引發質疑目前是哪些對象遭到遣返、為何遣返。川普移民政策面臨訴訟挑戰，司法攻防戰正在聯邦法院展開。

「全國移民計畫」(National Immigration Project)律師威利斯(Gracie Willis)說，這些案例當中的母親根本沒獲得公平機會決定孩子是否留在美國。

「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)27日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時辯稱，美國公民兒童不是被遣返，而是母親想帶著孩子一起走。