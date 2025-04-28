我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

路州3公民幼童 隨母遭遣送宏都拉斯惹議

記者顏伶如／綜合報導
深夜執行掃蕩行動的移民執法局探員。近來有多名美國公民幼童隨同無證母親遭移民執法局逮捕、遣返。(美聯社)
深夜執行掃蕩行動的移民執法局探員。近來有多名美國公民幼童隨同無證母親遭移民執法局逮捕、遣返。(美聯社)

來自兩個不同家庭，年齡分別為2歲、4歲、7歲的三名美國公民幼童，25日清晨在移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)掃蕩行動中各自隨著宏都拉斯籍母親被遣返到宏國，其中4歲兒童患有罕見癌症四期，遣送出境時沒有攜帶藥品也無法聯絡醫生。華盛頓郵報報導，這些案例讓川普政府再次遭到質疑，擴大遣返行動恐讓美國公民與非公民的權利同樣受到傷害。

律師指出，這兩個家庭都是依照「強化監督到案計畫」(Intensive Supervision Appearance Program，ISAP)規定，前往紐奧良移民局辦公室定期報到時突然遭押，隨即被送到車程3小時外的路州亞利山卓亞(Alexandria)，不得與家人或律師聯繫，然後就被送上前往宏都拉斯的遣返專機。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)路州分部執行主任歐德姆斯(Alanah Odoms)說：「沒有什麼比在沒有正當程序之下驅逐美國公民更公然違反憲法，尤其是這些公民是處境最弱勢的孩子，況且不是一般孩子，而是病情攸關性命的兒童。」

另外，在佛羅里達州，移民局官員最近幾天遣返一名育有1歲女兒的古巴婦女，造成骨肉分散。律師指出，無犯罪前科的海蒂‧桑契斯(Heidy Sánchez)前往坦帕(Tampa)移民局辦公室定期報到時遭到拘留，沒辦法對外聯絡，兩天後就被遣返到古巴。律師說，桑契斯的1歲女兒患有癲癇，仍在哺乳期。

美聯社報導，這三個家庭遭到遣返的案例引發質疑目前是哪些對象遭到遣返、為何遣返。川普移民政策面臨訴訟挑戰，司法攻防戰正在聯邦法院展開。

「全國移民計畫」(National Immigration Project)律師威利斯(Gracie Willis)說，這些案例當中的母親根本沒獲得公平機會決定孩子是否留在美國。

「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)27日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時辯稱，美國公民兒童不是被遣返，而是母親想帶著孩子一起走。

遣返 移民 美國公民

上一則

白宮記協稱「我們不是人民公敵」破例未邀喜劇演員主持晚會

下一則

ICE突襲科州地下夜店 逮上百無證客及十餘名現役軍人

延伸閱讀

阿拉瓜火車幫27名成員 首次面臨反黑幫犯罪指控

阿拉瓜火車幫27名成員 首次面臨反黑幫犯罪指控
川普強硬移民政策奏效 邊境偷渡客創新低

川普強硬移民政策奏效 邊境偷渡客創新低
市議會控告市府 反對ICE重返雷克島

市議會控告市府 反對ICE重返雷克島
邊境沙皇家附近 挺川選區無證童獲救

邊境沙皇家附近 挺川選區無證童獲救

熱門新聞

范斯一家（中） 19日在羅馬訪問。（美聯社）

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

2025-04-23 12:54
美派駐聯合國副政治參事吳婷在聯合國發言時，特意以中文說「中國言行不一，說一套做一套」，並說「我們強調中國濫用聯合國大會第2758號決議」。(擷自webtv.un.org)

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

2025-04-24 17:42
一批中國學生持學生簽證進入美國，準備就讀緬因州私立湯瑪斯學院，卻集體消失，引起聯邦司法部關注及調查。(取自緬因州旅遊網www.mainetourism.com)

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

2025-04-26 08:45
圖為紐約州REAL ID樣貌模板。（DMV提供）

國土安全部備忘錄：REAL ID讓無證移民幾乎沒辦法搭機

2025-04-21 10:29
全美最有錢19戶家庭在2024年裡財富增加約1兆。圖為紐約市高樓。(路透)

富可敵國 全美最有錢19個家庭 合計財力超越瑞士

2025-04-23 09:04
曾揭發淫魔富商艾普斯坦及安德魯王子等權貴性侵案的吉佛瑞在澳洲自盡身亡，得年41歲。(美聯社)

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

2025-04-26 13:17

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現