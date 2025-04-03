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說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

不爽川普 今年訪美旅客恐減少近10% 業者少賺90億元

記者張聲肇／綜合報導
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由於不滿川普發動關稅戰爭與霸凌言詞，預計今年訪美的國際旅客人次將比去年減少近10%，讓美國業者少賺90億元。圖為在紐約市布魯克林大橋上擁吻的觀光客。(路透)
由於不滿川普發動關稅戰爭與霸凌言詞，預計今年訪美的國際旅客人次將比去年減少近10%，讓美國業者少賺90億元。圖為在紐約市布魯克林大橋上擁吻的觀光客。(路透)

不滿川普發動關稅戰與霸凌言詞，預計今年訪美的國際旅客人次將比去年減少近10%，讓美國業者少賺90億元；減少的比率，比「觀光經濟學」公司(Tourism Economics)2月底預估的5%增加幾乎一倍。

這家具影響力的觀光趨勢預測公司，今年初還樂觀預測2025赴美觀光的國際旅客會比2024年多9%。但該公司負責人薩克斯(Adam Sacks)說，歐洲觀光客在入境美國時遭羈押、囚禁的相關報導，被大肆轉載，嚇壞不少國際旅客。

國際旅客不滿美國的原因還有川普的關稅、對加拿大和格陵蘭的不敬言詞，以及美國正、副元首在白宮羞辱烏克蘭總統澤倫斯基等。薩克斯說，「每一項政策發展，每一紙氣勢凌人的公文，都可看出這個政府一而再，再而三沒人強迫出來的錯誤，卻對美國的觀光事業造成直接的衝擊」。

國際旅客減少，對航空公司、觀光飯店、國家公園和旅客常去的地方，都有其不利的後果。

「觀光經濟學」公司預估，今年訪美的加拿大遊客會比去年減少20%，不只邊境州如紐約和密西根會有切膚之痛，加州、內華達和佛州等旅遊勝地也會感受得到。

美國旅遊協會已警覺加拿大人盡量不到美國度假，2月就在報告中說，加拿大訪美人次減少10%，就表示減少200萬人次，足以讓美國減少21億元觀光收入，裁減1萬4000個相關職位。

其他旅遊相關業者也紛紛看出不妙的跡象，例如加拿大航空公司在31日的股東大會上報告，4至9月飛美國的機票預訂數額，比去年同期下滑10%。

薩克斯預期2025年外國遊客在美國的消費將比2024年少90億元，不復去年比前年增加9.1%的榮景。「很諷刺的是，關稅本來是要改善貿易赤字的，如今卻把國際旅客氣走，不來美國消費，反而損及美國的貿易平衡」。

他說，美國的國際觀光市場本來正在恢復到2019年新冠疫情前的水準，現在看來，要等到2029年才有可能了。

觀光 加拿大 關稅

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