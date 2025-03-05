川普：大學若非法示威將斷聯邦經費 美國學生開除 外國學生遣返

川普 總統4日在自己的「真實社群」平台發文表示，大學若再有「非法」示威抗議，他就切斷該校的聯邦經費，鬧場者抓起來坐牢，外國學生則遣返回國。

他說，參與示威的若是美國學生會「永久開除」，或視罪行輕重，予以逮捕拘禁。

紐約哥倫比亞大學是去年夏天抗議美國支持以色列入侵加薩 戰爭的重心，抗議的理由是以色列攻擊加薩，造成人道危機。抗議者卻對哈瑪斯恐攻引發這場戰爭隻字不提。

這類抗議自然引發反猶太和恨穆斯林兩陣營之爭，抗爭現場也不乏支持、反對以、巴的「反示威」。

「個人權利與表達基金會」說，川普這則貼文威脅言論自由，「川普總統有必要站在自己競選承諾的同一邊，大力支持表達自由--各種觀點的表達，包括川普政府不喜歡的觀點」。

針對各大學抗議以色列發動加薩戰爭的親巴勒斯坦示威，司法部反猶太專案小組已通知哥大等10所菁英大學，小組成員將赴各校調查各校的反猶太活動。另九所司法部要調查的學校是哈佛、喬治華盛頓大學、約翰霍普金斯大學、紐約大學、西北大學、洛杉磯加州大學 、柏克萊加州大學、明尼蘇達大學和南加州大學。