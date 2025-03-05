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川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

川普：大學若非法示威將斷聯邦經費 美國學生開除 外國學生遣返

記者張聲肇／綜合報導

川普總統4日在自己的「真實社群」平台發文表示，大學若再有「非法」示威抗議，他就切斷該校的聯邦經費，鬧場者抓起來坐牢，外國學生則遣返回國。

他說，參與示威的若是美國學生會「永久開除」，或視罪行輕重，予以逮捕拘禁。

紐約哥倫比亞大學是去年夏天抗議美國支持以色列入侵加薩戰爭的重心，抗議的理由是以色列攻擊加薩，造成人道危機。抗議者卻對哈瑪斯恐攻引發這場戰爭隻字不提。

這類抗議自然引發反猶太和恨穆斯林兩陣營之爭，抗爭現場也不乏支持、反對以、巴的「反示威」。

「個人權利與表達基金會」說，川普這則貼文威脅言論自由，「川普總統有必要站在自己競選承諾的同一邊，大力支持表達自由--各種觀點的表達，包括川普政府不喜歡的觀點」。

針對各大學抗議以色列發動加薩戰爭的親巴勒斯坦示威，司法部反猶太專案小組已通知哥大等10所菁英大學，小組成員將赴各校調查各校的反猶太活動。另九所司法部要調查的學校是哈佛、喬治華盛頓大學、約翰霍普金斯大學、紐約大學、西北大學、洛杉磯加州大學、柏克萊加州大學、明尼蘇達大學和南加州大學。

加州大學 川普 加薩

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