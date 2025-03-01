密西根居民下注20分錢 贏928萬大獎 美歷來最大線上博弈獎金

密西根州一名賭客在DraftKings賭博網站僅下注20美分，竟一擊中的贏得928萬元，一夜致富。(示意圖，照片人物非當事人／美聯社)

密西根州 有人獲得幸運之神眷顧，在賭博網站僅下注20美分，竟然一擊中的贏得近1000萬元，一夕致富；而這筆錢也是美國歷來最大的線上博弈獎金。

總部位於波士頓 的博彩公司DraftKings表示，這位幸運兒是在公司旗下Irish Pot Luck老虎機遊戲中下注20美分，結果一舉贏得累積獎金928萬元。

這個老虎機賭博遊戲的獎金是2024年2月從100萬元開始累積，玩家每拉一次桿就有10美分的獎金累積，直至有人中獎為止，截至上月27日獎金已累積到928萬元，成為歷來網上賭場最高的獎金紀錄，吸引了更多玩家紛紛下注試手氣，最終由該位幸運兒一舉拿下。

DraftKings未透露這位贏家的名字，只表示他來自密西根，並已領到獎金。此外，DraftKings也未說明獎金支付方式是一次派發或分多次領取，以及聯邦及州政府扣稅數字。

DraftKings網路博弈市場行銷和營運副總裁馬什(Jason March)透過新聞積表示，看到累積獎金攀升至創紀錄的 928萬元，實在令人興奮不已。他形容這位密西根幸運兒因此獲得了「令人難以置信、改變人生的驚人體驗」。除了向他表示祝賀外，也期待下次大獎的到來。

DraftKings Casino分別在密西根州、加拿大安省等美加共五個州及省份營業，聲稱自2018年起已派發了60筆至少 100萬元的獎金。密西根州另一名玩家，早前也在不同賭博公司的線上老虎機贏得100萬元獎金。

在此之前全美最高網上累積獎的紀錄，是去年8月由新澤西州 一名玩家贏得645萬元。

密西根州於2019年將網路賭博合法化，目前該州共有十幾家線上賭場在營運中。