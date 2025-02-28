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明星、導演哀悼：找不到比金哈克曼更優秀演員

記者顏伶如／綜合報導
導演克林伊斯威特（左）1993自導自演的「殺無赦」成績輝煌，雙雙奪下奧斯卡最佳導演獎、金哈克曼（右）獲得最佳男配角獎。克林伊斯威特發文悼念好友遽逝。（美聯社）
導演克林伊斯威特（左）1993自導自演的「殺無赦」成績輝煌，雙雙奪下奧斯卡最佳導演獎、金哈克曼（右）獲得最佳男配角獎。克林伊斯威特發文悼念好友遽逝。（美聯社）

95歲資深影星金哈克曼(Gene Hackman)與妻子貝琪．荒川(Betsy Arakawa)27日被發現陳屍新墨西哥州家中，好萊塢明星與導演紛紛表達哀悼。

導演法蘭西斯柯波拉(Francis Ford Coppola)在Instagram發文寫道：「偉大藝術家的隕落總是讓人哀傷，同時也為畢生成就予以稱頌，金哈克曼是傑出的演員，非凡卓越的深刻演出啟發人心。我哀傷他的離去，讚佩他的存在與貢獻。」

演而優則導的資深影星克林伊斯威特(Clint Eastwood)發表聲明說：「找不到比金哈克曼更優秀的演員。情感豐富，天賦十足。從來不曾有差錯。他是我的親密摯友，我將深深懷念。」

影星比爾墨瑞(Bill Murray)回憶與金哈克曼在2001年喜劇片「天才一族」(The Royal Tenenbaums)共事經驗表示：「金哈克曼是個硬骨頭，雖然很難應付，但人非常好。他之所以難纏，是因為老一輩的傑出演員都不願意讓年輕導演自行發揮，對晚輩相當嚴厲。」他說，金哈克曼拍片時可以不同鏡頭都完美過關，其他演員卻頻頻出錯。

奧斯卡影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)在Instagram發文表示：「從來沒有『金哈克曼類型』，唯有金哈克曼而已。」

女星薇拉戴維絲(Viola Davis)在Instagram發文表示，金哈克曼所有作品都讓人喜歡，從「對話」(The Conversation)、「霹靂神探」(The French Connection)、「海神號」(The Poseidon Adventure)到「殺無赦」(Unforgiven)等片，呈現剛強卻脆弱的角色。

影星喬許布洛林(Josh Brolin)也在Instagram發文指出，聽到金哈克曼夫妻驟逝的消息為之心碎。他寫道：「心都碎了。他一直是我最喜歡的演員之一。像他一樣能走出自己風格的人，並不多見。」

西班牙男星安東尼奧班德拉斯(Antonio Banderas)在X平台發文：「影劇圈大家庭極度哀傷的一天。」

新墨西哥州 奧斯卡 好萊塢

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